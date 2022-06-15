سلطان الجريس: يوضح الحالات المستبعدة من الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد دفعة شهر يوليو

بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية عن تغيير ضوابط الضمان الاجتماعي القديم وضرورة نقل المستفيدين الحاليين إلى برنامج الضمان المطور وصار أكثر البحث هذه الأيام سواء من قبل المستفيدين الحاليين أو المستفيدين الجدد عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وخاصةً بعدما تم مد فترة التقديم في البرنامج إلى شهر أكتوبر القادم حتى يكون هناك متسع من الوقت لتحويل ونقل المستفيدين القدماء إلى البرنامج المطور، ولكن قبل عملية النقل أو التسجيل الجديد يجب أن تتوفر شروط الضمان الاجتماعي المطور في المتقدم وهي ما نطلعكم عليها في السطور القادمة.

الشروط الجديدة لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور

يحدد البرنامج شروط معينة لكل فئة من المتقدمين سواء كانوا عاطلين عن العمل أو الأرامل أو العُزاب أو الأسر وحسب الفئة يتم وضع شروط محددة لها، ولكن هناك شروط هامة تربط جميع تلك الفئات مع بعضها ويجب أن تتواجد بهم لقبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي وهي:

من أبناء السعودية ويمتلك الجنسية السعودية. إذا كان رب أسرة وله أطفال يجب أن يقدم لهم قدر كبير من الاهتمام. ليس للمستفيد أي دخل جانبي أو ممتلكات سواء كانت زراعية أو تجارية أو سكنية حتى يستحق الدعم. غير مستحق لأي برامج دعم أو رعاية أخرى في المملكة. هناك قيمة محددة للدخل الشهري للأسرة وللفرد الواحد يجب ألا يتخطى الدخل تلك القيمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. تقديم الوثائق التي يتطلبها التسجيل في البرنامج على أن تكون تلك الوثائق صحيحة ودقيقة لعدم وقف المعاش.

أسباب وقف معاش الضمان الاجتماعي

وفي حالة توقف معاش الضمان الاجتماعي يجب أن يراجع المستفيد الأسباب التالية فقد يكون السبب واحد منها وهم:

الدخل الشهري المسجل في البرنامج ليس صحيحًا. لم تقدم المستندات المطلوبة من الوزارة أو عدم اكتمالها. وجود أي ممتلكات مخالفة لشروط الضمان الاجتماعي المطور ولم يتم الإفصاح عنها. المستندات المقدمة لإثبات صحة معلومة ما غير صحيحة.

في حالة توقف الدعم يتم التواصل مع خدمة الدعم على الفور لمراجعة السبب لاستمرار توفير معاش الضمان الاجتماعي.