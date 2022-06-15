نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم لمنصة باب رزق للحصول على تمويل شخصي وتسهيلات للمشتريات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة داخل المملكة العربية السعودية تمويلات وقروض ميسرة بمزايا عديدة وشروط مبسطة.
وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين والمتعثرين ماليا والذين يرغبون بإقامة مشروعاتهم الخاصة أو يرغبون في قروض وتمويلات ميسرة.
وذلك لشراء سيارة أو مسكن خاص بهم ويتم ذلك تحت إشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
منصة باب رزق للقروض والتمويلات
ومن ضمن الشركات التي تقدم قروض وتمويلات ميسرة للمواطنين شركة باب رزق جميل للتمويل وهي تقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تفتح باب رزق للكثير من الشباب السعودي من الجنسين.
والهدف هو القضاء على البطالة في المملكة العربية السعودية كما وفرت شركة باب رزق جميل تمويل خاص بشراء السيارات.
كما تقدم أيضا موقع خاصا للبحث عن الوظائف المتاحة للشباب السعودي وتعمل شركة باب رزق جميل في التمويل منذ عام 2002 ميلاديا.
وتقوم بتقديم جميع خدماتها وتمويلاتها بشروط بسيطة وميسرة.
خطوات وطريقة التسجيل في شركة باب رزق جميل :
- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة شركة باب رزق جميل.
- يقوم المواطن باختيار أيقونة قدم الآن من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.
- يكتب المواطن مبلغ القرض الذي يريد الحصول عليه.
- يختار المواطن مدة سداد القرض ويجب أن لا تتعدى المدة عن 60 شهرا.
- يقوم المواطن باختيار فترة السماح في التأخر في سداد الأقساط في فترة لا تتعدى الستة أشهر.
- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار كلمة احسب.
- سوف تقوم المنصة بعرض كافة بيانات التمويل مع احتساب مقدم التمويل والذي يكون عادة 1% سنويا من أرباح المشروع ومقدار القسط الشهري وقيمة الرسوم المقررة للحصول على التمويل.
- الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من شركة باب رزق جميل:
- يشترط أن يكون الراغب في التمويل يحمل الجنسية السعودية.
- يجب ألا يقل عمر المواطن الراغب في التمويل عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- يجب أن يجتاز المواطن الراغب في التمويل المقابلة الشخصية مع مجلس إدارة الشركة.
- إذا كان التمويل مخصصا لدعم مشروع مقام فيجب أن يكون المشروع مقام في نفس مدينة سكن المواطن الراغب في التمويل.
- أما إذا كان التمويل لإقامة مشروع فيجب على المواطن تقديم دراسة جدوى كاملة عن المشروع.
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