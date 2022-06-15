نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443ه‍ عبر المركز الوطني للقياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاختبار التحصيلي خاص بتحديد قدرات طلاب الثانوية العامة، للوقوف على الجامعات المناسبة له وفقاً لقدراته التعليمية والتي يتم تحديدها بعد ظهور نتائج الاختبار التحصيلي، حيث يعد ذلك الاختبار بمثابة مقياس ثابت على كافة الخريجين من المرحلة الثانوية من التعليم، وقد أتاحت الهيئة إمكانية التسجيل لخوض الاختبارات إلكترونيا عبر منصة قياس، توفيراً للوقت والجهد من خلال القيام بالتسجيل من المنزل دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، كما أتاحت إمكانية الاختيار ما بين الاختبار الورقي والإلكتروني وفقاً لرغبة الطالب.

التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443

الاختبار التحصيلي تم وضعه كشرط أساسي ليتم الالتحاق بالجامعات عقب الانتهاء من التعليم الثانوي لاستكمال المسيرة التعليمية، فهو مقياس موحد لكافة خريجي الثانوية العامة ويرغب الكثيرون في التسجيل به للالتحاق بالتخصص المرغوب به في كبرى الجامعات السعودية، ووفقاً لنتائج الطالب الخاصة بالاختبار يتم تحديد الجامعات المتاحة أمامه، حيث تعبر تلك الدرجات عن قدرات الطالب التعليمية والمهارية.

رسوم الاختبارات التحصيلية

ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات متاحة للذكور والإناث ولمدة ثلاث ساعات، ويتم تقسيم الاختبارات على فترتين ولكل فترة رسوم خاصة بها، الفترة الأولى يتم دفع رسوم بقيمة 100 ريال سعودي والفترة الثانية 150 ريال سعودي، وقد أوضحت الهيئة الخطوات الخاصة بالاختبارات سواء النظرية أو العملية من خلال تخصيص ساعة واحدة لتعبئة المعلومات و12 دقيقة لكل قسم والبالغ عددهم خمس أقسام.

طريقة التسجيل في الاختبار التحصيلي

تم تحديد عدد من الخطوات على الطالب القيام بها لحجز مكاناً لخوض الاختبار التحصيلي، وفيما يلي الخطوات:

يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني منصة قياس عبر الاتصال بشبكة الإنترنت.

الذهاب على أيقونة تسجيل الدخول وكتابة رقم المرور ورقم سجل الطالب.

الدخول إلى تبويب الاختبارات المتاحة ويتم اختيار الاختبار التحصيلي.

يتم الاختيار ما بين الامتحان الورق أو الامتحان الإلكتروني.

بعد قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة يتم الضغط على موافق.

يتم تحديد رقم المقعد والتوقيت المناسب للطالب لخوض الاختبار.

القيام بالذهاب على كلمة التالي.

كانت هذه خطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي 1443 بالتفصيل.