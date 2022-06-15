حاسبة الدعم الضمان المطور الاجتماعي السعودي الجديد ١٤٤٤

حاسبة الدعم الضمان المطور في المملكة العربية السعودية المعتمدة على الدخل واحد المانع لكل مواطن تعد من اهم المعلومات التي يحرص عدد كبير من أبناء ومواطني المملكة العربية السُّعُودية على معرفتها جيدا للتأكد من قيمة راتب الضمان الشهري في هذا الصدد سوف يتم فيما يلي توضيح كل ما يخص حاسبه الضمان الاجتماعي السعودي بالتفصيل.

الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد اصبح الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السُّعُودية يشمل عدد كبير جدا من الأسر والأفراد في المملكة العربية السُّعُودية الأكثر استحقاقا للحصول على الدعم الشهري حيث إن نظام الضمان الجديد أصبح يركز على وصول الدعم إلى مستحقيه فقط والطبقات الأكثر احتياجا داخل المملكة سواء من المتقاعدين من الرجال أو النساء أو الأيتام أو النساء الأرامل والمطلقات أو أصحاب الحالات الخاصة أو غيرهم.

وفي ضوء هذا النظام أيضا أصبحت الاستفادة من الدعم ليست مقصورة على رب الأسرة أو العائل فقط ؛ وإنما لا بد من أن يستفيد منه جميع أفراد الأسرة كي لا يتم إلغاء الضمان الاجتماعي ، كما قد تم وضع عدد كبير من العقوبات القانونية الرادعة لكل من تسوي له نفسه تقديم بيانات مزوره أو غير صحيحه من أجل الحصول على راتب ومساعده الضمان الاجتماعي السعودي بدون حق.

حاسبة الدعم الضمان المطور السعودي ١٤٤٤

يمكن حساب راتب ماش التقاعد وراتب الدعم الضمان الاجتماعي المطور السعودي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

على المواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي التوجه مباشرة إلى منصة الضمان الاجتماعي

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية يجب النقر على (حاسبة الضمان).

إدخال عدد الأفراد التابعين إلى حساب الفرد في الضمان الاجتماعي دون احتساب رب الأسرة.

وإذا لم يكن هناك تابعين إلى مضافين إلى حساب المستخدم في الضمان ؛ تترك الخانة فارغة أو يتم كتابة صفر.

بعد ذلك على المستخدم النقر على أيقونة (المستحَق).

هنا سوف تظهر تفاصيل قيمة راتب معاش الضمان المستحَق لهذا المستخدم بالتفصيل.

كيفية احتساب دعم الضمان

يتم احتساب دعم الضمان وفق الآلية التالية: