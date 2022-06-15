خطوات نقل الكفالة للعمالة المنزلية عبر ابشر وشروط نقل الكفالة

خطوات نقل الكفالة للعمالة المنزلية يشغل عقل الكثير معرفة كيفية تحويل كفالة عاملة منزلية كجزء من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمقيمين، حيث تعتبر من الدول التي تستقبل سنويا عدد كبير من الوافدين للعمل، لذلك قدمت العديد من الخدمات المختلفة التي من شأنها الحفاظ على حقوقهم، ولعل أهمها خدمة نقل الكفالة لعامل منزلي، قدمت منصة ابشر العديد من الخدمات سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث قامت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وحسنت نظام العمل في المملكة بطريقة تلبي متطلبات كل من المواطن والمقيم ويحافظ النظام على حقوق وواجبات العامل وبالتالي تحسين علاقة المعاش بين العامل والوافد، كما يكون أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 فقط، يشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، كما لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية أكثر من مرة خلال 24 ساعة.

خطوات نقل الكفالة للعمالة المنزلية عبر ابشر

تنظيما لسوق العمل وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في بعض الحالات و التي تم أتاحتها من الوزارة حفظا لحقوق العامل، قد يكون تأخر دفع مستحقات العامل أو تعطيل تجديد رخصة إقامته في السعودية أو تكليفه بأعمال غير متفق عليها سببا في نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر دون دون حاجة للرجوع إلى موافقة الكفيل الأول،وهناك خطوات لنقل العمالة المنزلية منها:

الدخول إلى موقع منصة ابشر. يقوم الكفيل القديم بالدخول إلى حسابه الخاص. يتم التوجه إلى قائمة خدماتي. يقوم الكفيل القديم بالضغط على كلمة جوازات. ثم الضغط على نقل الخدمات. إدخال جميع البيانات للعامله منها رقم الإقامة وتاريخ ميلادها. يسجل الكفيل القدية جميع بيانات الكفيل الجديد. سيصل رمز ألي الجوال في رسالة نصية للتأكد من عملية نقل الكفالة. يسجل الكفيل القديم الرمز لتأكيد عملية النقل.

شروط نقل الكفالة للعمالة المنزلية

يمكن لجميع الأشخاص الدخول مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة العمل والاطلاع على أهم تعليماتها والاستفادة من خدماتها المقدمة إلكترونيا سواء للمواطن أو الوافد، و من أهم الخدمات التي يقدمها المكفول نقل الخدمة سواء بموافقة الكفيل أو بدونه والعديد من الخدمات الأخرى ويوجد عدة شروط لنقل الكفالة للعمالة المنزلية وهى: