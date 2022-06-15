نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 alrajhihaj والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حملة الراجحي للحج لهذا العام 1443 هـ سيكون التسجيل إلكترونيًا لجميع المتقدمين عبر موقع الحملة ، يمكنهم التسجيل في حملة الراجحي للحج، عبر شبكة الإنترنت ويمكن للجميع تقديم ترشيح مباشرة على الموقع وكذلك متابعة حالة الترشح، وسيتم الإعلان عن موعد وآلية التسجيل عبر حسابنا خلال الأيام القادمة، المحكمة العليا قد سمحت أيضًا بالتسجيل عبر الإنترنت (أي ملء استمارة) للحج والعمرة ، فإننا في مؤسسة الراجحي نود أن نعلن أن تسجيله لهذا العام في الحج سيكون على شبكة الإنترنت. هذا يعني أن عملية التسجيل بأكملها ستتم من خلال موقع الحج

هل ستحج هذا العام؟ رقم؟ ثم ، لماذا لا تشترك في ذلك. حملة حج الراجحي هي برنامج خيري لجمع التبرعات لجميع حجاج المملكة العربية السعودية ، على حساب أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي (رحمه الله ووالده) ، بتوجيه وإشراف أبنائهم وإشرافهم. أحفاد.

موعد التسجيل في حملة الراجحي للحج

تهدف حملة لتسجيل في حملة الراجحي للحج، إلى تسهيل الحج على كل حاج. يتم ذلك من خلال الرعاية المالية والدعوية؛ الاعتماد على أفضل الكفاءات البشرية المتميزة بالصدق والإخلاص. لأن المال لا يمكن أن يملأ هذا الفراغ أيضًا. لكن إذا كنت تريد أداء فريضة الحج حقًا ، فهذه الحملة هدية رائعة، وقد بدأ التسجيل في حملة الراجحي الخيرية، والذي تم الإعلان عنه منذ فترة وجيزة على الصفحة الرسمية للحملة، ويتم تفعيل رابط تسجيل طلبات الحج لحجاج المواطنين، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 14 شوال 1443 هـ. شروط الدخول والتسجيل لحملة الراجحي للحج

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

شروط التسجيل في حملة الراجحي

قبل أن تقوم التسجيل في حملة الراجحي للحج، يجب أن يعرف الشخص أن حملة الراجحي الخيرية، قد اشترطت سلسلة من المتطلبات الأساسية التي يجب على المتقدمين المتقدمين للحصول على الحج 1443 هـ استيفائها. هذه الشروط هي كما يلي:

يجب أن يتمتع الحجاج بالأهلية القانونية لمرحلة المراهقة وللإسلام.

أن تصبح حاجًا إسلاميًا يعني أن الحجاج كانوا يؤدون فريضة الحج.

التمتع بالجنسية السعودية.

استطاعة الحاج الجسدية.

عدم إصابة الحجاج بأمراض مزمنة أو عقلية أو أي إعاقة.

أن يكون عمره ما بين (18-65) سنة فلا يقل سن الحاج عن 25 إذا كان فرداً ولا يقل عن 18 إذا كان محرماً.

من الضروري وجود هواتف خلوية منفصلة للحجاج / المعتمرين للتواصل مع المسؤولين عن أنشطة الراجحي في حالة الفوز.

يجب ألا يكون مصابًا بفيروس كورونا الجديد أو يشتبه في إصابته.

إمكانية حصول الحجاج على تصريح الحج من جهة رسمية.

اكمال كافة الجرعات الخاصة بلقاح كورونا.

عدم خضوع الحاج/ الحاجة للغسيل الكلوي.

لا ينبغي أن يكون يعاني من حالة طبية مزمنة تتطلب دخول المستشفى في الأشهر الستة الماضية.

الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية.

يجب التأكد من استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض الكورونا.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في حملات الحج لمصرف الراجحي

للتسجيل في حملات الحج لمصرف الراجحي يجب إرفاق مجموعة من الأوراق والمستندات وهي:

أن يتم إرفاق صورتين ويكون مقاس الصور 4 × 6 للشخص المتقدم .

يكون لدي المتقدم جواز سفر يكون ساري المفعول وإثبات إقامة للشخص مقدم الطلب في المملكة

إرفاق تقرير طبي يوضح فصيلة دم مقدم الطلب.

إرفاق اتفاقية خدمة مؤسسية معتمدة من وزارة الحج والعمرة.

توافر شهادة طبية تؤكد أن المتقدم قد تم تطعيمه ضد التهاب السحايا والأنفلونزا الموسمية.

يتم تقديم ورقة بموافقة من صاحب العمل علي الالتحاق بحمل الراجحي للذهاب للحج

طريقة التواصل مع حملة الراجحي المجانية للحج

هناك العديد من وسائل الاتصال ب حملة الراجحي المجانية للحجي، حيث يمكن للأفراد المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالتواصل من خلال اميل الحملة أو عن طريقة الدخول الي صفحة الحمل علي موقع تويتر، أو الفيس بوك، ويمكن الاتصال تليفونيا علي الرقم المخصص لحملة الراجحي وهومجانيّ 920027768.

حملات الحج المجانية ١٤٤٣ لحجاج الداخل

بالرغم من أن هناك الكثيريرن يهتمون بالانضمام الي حملة الراجحي المجانية للحجي، الا أن هناك حملات أخري مجانية للحج في المملكة ، تشرف عليها بعض الجمعيات الخيرية تساعد الكثيرين في أداء الحج مجانًا من بين هذه الحملات حملة الإسلام المتحدة للحج، وهناك أيضا حملة حج ابن عثيمين، وهي من الحملات المجانية لم يرغب في الحج وليس لديه المقدرة لدفع نفقات الحج

حملة القرشي للحج

هي حملة مرتبطة بسعد جميل القرشي توفر هذه الحملة حافلات كافية للحجاج لنقلهم بين الأماكن المقدسة وعملت حملة القرشي على تخصيص ميزانية قدرها 40 مليون ريال سعودي لتوظيف أكثر من ألفي حافلة خارجية لنقل الحجاج وإدارة الخدمات الإدارية لمخيمات الحج ومقرها مكة المكرمة وعملت على فتح العديد من الفروع في مختلف المحافظات داخل المملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تعتبر الأولى من نوعها لمشاركة 60 مصدق عليها وشركات برأسمال 150 مليون ريال سعودي.