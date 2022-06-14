هل تم ايقاف تمديد الزيارة العائلية في السعودية 2022 الجوازات السعودية تجيب

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عمر شويل - جدة هل تم ايقاف تمديد الزيارة العائلية في السعودية، من اكثر الاستفسارات التي يرغب معرفتها المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وخاصة عند مواجه المواطن الوافد بالمملكة مشاكل عند تجديد تأشيرة الزيارة العائلية، والتي كان من المقرر مدتها 3 اشهر، وهي المدة التي تم تعديلها خلال التصريحات الأخيرة عند تمديد الزيارة العائلية، ومن خلال السطور التالية نوضح ابرز الاستفسارات التي يرغب المقيم في معرفتها هل تم ايقاف تمديد الزيارة العائلية في السعودية 2022.

هل تم ايقاف تمديد الزيارة العائلية في السعودية

أجابت الجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية بتويتر عن استفسار احد المتابعين والمقيمين بالسعودية، عن حقيقة ايقاف تمديد الزيارة العائلية، فقد وضحت الجوازات أن التمديد للزيارات العائلية لن يتم إيقافها نهائيًا؛ ولكنه تم تعليق التجديد إلي السعودية في الوقت الحاضر، وبينت شروط سفر المواطنين خارج المملكة.

وعلى الرغم من عدم وضوح أسباب هذا التعليق لعدم وجود أي بيان رسمي من المملكة حول هذا الموضوع ، يعتقد البعض أن سبب هذا التعليق هو اقتراب موسم حج 1443 في المملكة وما يصاحب ذلك من إجراءات، حيث يبدو أن الحكومة السعودية تسعى لإيلاء الاهتمام الكامل خلال موسم الحج وخدمة الحجاج خلال هذه الفترة.

تمديد الزيارة العائلية في السعودية 2022

تتيح حكومة المملكة العربية السعودية في نطاق خدماتها ، للمقيمين الأجانب على الأراضي السعودية الحصول على تأشيرات زيارة عائلية لضمان راحة السكان وتعزيز جهودهم لدعم اقتصاد المملكة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

علي أن تكن تأشيرات الزيارة العائلية صالحة لمدة ثلاث أشهر ويمكن تجديدها ثلاث اشهر اخري، ولكن عند تجديد تأشيرات الزيارة واجه بعض المقيمين رسالة انه لا يمكن تجديد تأشيرات الزيارة العائلية، مما أدي ذلك إلي القلق واثأره القول انه تم ايقاف تمديد الزيارة العائلية، ولكن نفت الجوازات ذلك، ووضحت بالسابق حقيقة أعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين.

تفاصيل ايقاف تجديد الزيارة العائلية في السعودية

وضحت الجوازات أن خدمة التجديد لتأشيرات الزيارة العائلية متوقفة خلال الفترة الحالية وذلك لاقتراب موسم الحج 2022، وانه عند التجديد تظهر رسالة:

تعليق تجديد الزيارات العائلية للسعودية حاليا.

تأشيرة الزيارة الواحدة متاحة لمدة 3 أشهر ، ويتم تجديدها كل شهر.

تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة متاحة لمدة 3 أشهر وغير قابلة للتجديد.

خطوات تجديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

من الجدير بالذكر انه لا يمكن تجديد تأشيرات الزيارة العائلية خلال الفترة الحالية، ولكن في حالة إمكانية التجديد يمكن اتباع الخطوات التالية لتجديد تأشيرة الزيارة العائلية الكترونيًا:

الذهاب إلى منصة خدمة التأشيرة الإلكترونية السعودية.

الضغط على أيقونة “خدمات للمواطنين والمقيمين”.

انقر علي التبويب “خدمات المقيمين”.

انقر فوق تبويب “مقيم”.

قم بالضغط على تبويب “طلب تمديد تأشيرة العودة”.

انقر فوق مربع “تسجيل الدخول” لتسجيل الدخول باستخدام بوابة النفاذ الوطني عبر ابشر.

أدخل رقم بطاقة الإقامة للمقيم، ثم الضغط علي حقل إرسال.

تحديد الغرض من الزيارة “تمديد تأشيرة زيارة عائلية”.

املأ بيانات المتقدمين للحصول على طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

انقر فوق أيقونة حفظ، ثم الضغط علي تبويب عرض الطلب.

يجب طباعة طلب تمديد تأشيرة الزيارة وتصديقها لدى صاحب عمل المقيم أو الغرفة التجارية المختصة.

بذلك وضحنا تفاصيل استفسار احد المواطنين المقيم بالمملكة العربية السعودية عن هل تم ايقاف تجديد الزيارة العائلية في السعودية 2022.