نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 عبر تطبيق اعتمرنا وموقع وزارة الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة الحج والعمرة اليوم نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 من خلال تطبيق اعتمرنا والخدمات الإلكتروني على موقع وزارة الحج، وذلك بعد أن تم غلق المسار الإلكتروني لاستقبال كلبات راغبي أداء مناسك الحج، والتي تم فتحتها خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الإعلان خلالها عن تفاصيل القبول وشروط التقديم على حج بيت الله الحرام، وأسعار الباقات التي تم الإعلان عنها وما تبع ذلك من تحفيضات بنسبة 8.3 % على حسب ما أعلنته الوزارة قبل ساعات من غلق الخدمة الإلكترونية.

استعلام نتائج قرعة حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج أنه سيتم فتح استعلام نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 اليوم الأربعاء، عبر الخدمات الإلكترونية وبالتحديد من تطبيق اعتمرنا الرسمي التابع للوزارة، وقد يتم إتاحة الخدمة على تطبيق توكلنا، كما ننتظر أن يتم تخصيص طريقة للاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لتسهيل معرفة نتائج قبول المتقدمين على حج الداخل للعام الحالي 2022 من المواطنين والمقيمين في المملكة من وفق وانطبق عليهم شروط القبول التي تم وضعها ومنها أن يكون المتقدم أقل من 65 عام، والأولوية لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج والفريضة من قبل.

التسجيل في تطبيق اعتمرنا

طريقة الاستعلام عن نتائج قرعة حج الداخل سيكون من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة اعتمرنا، ولذت وجب أن يكون للمستخدم حساب على التطبيق، والتسجيل في تطبيق اعتمرنا لسهول الدخول والتحقق من حالة قبول طلبه إذا ما استوفى الشروط والمعايير، وتأهل للقرعة أم لا، وكانت الوزارة قد تحدثت منذ 10 يونيو عن تجاوز عدد الطلبات التي تم تقديمها 390 ألف طلب، وحل طريقة تسجيل مستخدم في اعتمرنا فهي:

الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة

البحث عن صفحة تطبيق اعتمرنا

اختر نظام التشغيل قم التنصيب.

إعداد الحساب على اعتمنا

الدخول على الخدمات الإلكترونية

ستظهر خدمة التحقق من طلب الحج أو استعلام نتائج حجاج الداخل 1443

ادخل بيانات حقل الاستعلام.

في حالة القبول سيتم الانتقال إلى مرحلة استخراج تصريح الحج ودخول مكة المكرمة، وستوضح وزارة الحج تلك التعليمات المتبقية في بيان لاحق بعد ظهور نتائج المتقدمين على الحج.