وزارة الداخلية السعودية تُعلن رفع الاجراءات الاحترازية المتعلقة بـ كورونا كوفيد 19

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من يونيو لعام 2022، بيانًا رسميا تؤكد من خلال على رفع الإجراءات الاحترازية، الذي طال الالتزام بها منذ اليوم الأول لظهور الوباء المستجد كوفيد 2019، ولكنها أكدت أنه هذا القرار لا ينطق على كافة الأماكن، بل هناك أماكن ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية إلزاميا فيها.

رفع الإجراءات الاحترازية

بعدما تم متابعة نتائج الإصابة بفيروس كورونا ومقارنتها بنسب الشفاء، والتأكد من استقرار الوضع داخل الأراضي السعودية، قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار بيان رسمي يتعلق برفع الإجراءات الاحترازية، كما أن البيان جاء تتضمن ثلاث بنود أساسية وهم:

عدم الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، على أن يستثنى من ذلك ” المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأماكن التي يصدر بها بروتوكولات دائمة من قبل وقاية،المنشأت والأنشطة، ووسائل النقل العام التي ترغب في استمرار التطبيق.

لا يعد هناك حاجة ضرورة، للحصول على تحصينات ضد كوفيد 19، أو التحقيق من الحالة الصحية في توكلنا، للدخول إلى المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة كما كان يحدث طول الفترات السابقة.

يشترط أخذ الجرعة التنشيطية للمواطنين المغادرين الأراضي السعودية، بعد ثمانية أشهر بدلا من ثلاث أشهر.

دلالات تسفير قرار وزارة الداخلية بشأن رفع الإجراءات

واحد من أهم الأخبار السارة التي تلقاها مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، حيث أنهم عادوا إلى الاستمتاع بأرضيهم من جديد، وفي ضوء ذلك القرار أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور على الشهري، أن قرار المملكة برفع الإجراءات الاحتجاجية، جاء ليؤكد على تمكن المملكة ومن موجهة ذلك الوباء العالمي، الذي حطم أقتصاد العديد من البلدان في العالم بأجمعه، وهذا ما يؤكد على حرص المملكة السعودية على مواطنيها، وبذل قصاري جهدها من أجل حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، فهي من أولى البلدان العربية التي سرعت في الحصول على لقاحات الفيروس، وحدث مواطنها على أخذه وتوفير كافة التسهيلات التي توصل الجرعات إلى مواطنها، وهي اليوم تحصد ثمرة الجهد الذي بذلته لشهور طويلة، حفظ الله الأراضي السعودية وأهلها، وشعبها الكريم.