كيفية التسجيل في القوي العاملة الصحية الزائرة في الحج

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عمر شويل - جدة ضوابط وشروط التسجيل في نظام القوى العاملة الصحية الزائر في الحج في المملكة العربية السعودية, وهي أحد الأنظمة التابعة لوزارة الصحة السعودية, والتي من خلالها يتم الحصول علي خدمات بعض الكوادر في مجال الطب للتعيين في المستشفيات الحكومية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة أثناء موسم الحج, ومع اقتراب موسم الحج في السعودية يتم البحث من خلال المنتمين للقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية أن وظائف شاغرة يمكن أن يقوموا بالتسجيل فيها.

شروط التسجيل في القوي العاملة الزائرة في الحج بالمملكة العربية السعودية

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من وزارة الصحة السعودية ليتم عبرها قبول طلبات التوظيف في المستشفيات أثناء موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أن يكون المتقدم في هذه الوظائف تبع التخصصات الطبية التي تطلبها وزارة الصحة السعودية.

إحضار موافقة من جهة العمل الذي يعمل بها الشخص لمشاركتهم في الكوادر الطبية في موسم الحج.

أن لا يكون المتقدم عليه حكم بعدم ممارسة مهنة الطب.

أن يكون جواز السفر بالمتقدم ساري الصلاحية, وكذلك بطاقات الأحوال سارية الصلاحية, وإذا كان مقيم أن تكون بطاقة الإقامة سارية الصلاحية.

خطوات التسجيل في القوي العاملة الصحية الزائرة في الحج بالمملكة العربية السعودية

يمكن من خلال موقع وزارة الصحة السعودي أن تقوم بالتقدم للحصول علي وظائف القوي العاملة الصحية الزائرة في الحج, وتم إيضاح من قبل وزارة الحج الخطوات التي يمكن أن تقوم باتباعها.