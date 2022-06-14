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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن بيانات الراتب عبر منصة اعتماد السعودية, حيث تقدم منصة اعتماد السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالأمور المالية في المملكة العربية السعودية, ويستفاد الكثير من الشركات في القطاع الحكومي والخاص وشركات الأشخاص من منصة اعتماد والتي تجعل الأمور المالية لهم بغاية السهولة, ويبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن بيانات الراتب الخاص بهم سواء كان هذا الشخص المستعلم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في أياً من الشركات في المملكة العربية السعودية, لتوضح لهم أنه يمكن الاستعلام عن بيانات راتبكم الخاص عبر منصة اعتماد السعودية.

خطوات الاستعلام عن بيانات الراتب عبر منصة اعتماد السعودية

يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المالية المختلفة التي تقدمها منصة اعتماد السعودية, ومن بين الخدمات المالية الإلكترونية التي تقدمها منصة اعتماد هي خدمة الاستعلام عن بيانات الراتب الخاص بالأشخاص.

الدخول علي موقع اعتماد السعودية الإلكترونية, ويتم البحث عليه في محرك البحث جوجل, بكتابة منصة اعتماد السعودية.

يتم الضغط علي خيار اعتماد أفراد ليظهر من تحتها مجموعة من الخيارات الأخرى لتقوم باختيار والضغط علي حقوق المواطنين.

ومن الخيار السابق يتم الضغط علي أيقونة الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

يتم تسجيل عملية الدخول من خلال موقع نفاذ الوطني, فإذا كان المستعلم سعودي الجنسية يتم إدخال رقم الهوية الشخصية, أم إذا كان المستعلم شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية فيقوم بإدخال رقم الإقامة الخاص به.

الضغط علي تسجيل الدخول.

بعدها يتم الضغط علي أيقونة استعلام, ليقوم الموقع بإظهار لك جميع بيانات راتبك.

أهداف منصة اعتماد الإلكترونية

هناك العديد من الأهداف التي تسعي منصة اعتماد أن تحققها من خلال موقعها الإلكتروني, ومن بين هذه الأهداف التي يسعى للوصل إليها هي.