نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة شراء ايفون بالتقسيط من جرير وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الحصول على استمارة شراء ايفون بالتقسيط من جرير مطلب لدى الكثير من العملاء وخصوصًا من يرغب في شراء ايفون 13 برو ماكس بمساحة 1 تيرا بايت، إذ أن هذا الإصدار يعتبر هو الأعلى من ناحية السعر وقد لا يستطيع شراءه الكثير، وبالتالي يكون اللجوء لحلول تقسيط جرير للجوالات هو الأنسب والأفضل، فيمكن الاشتراك في عروض مكتبة جرير للجوالات أقساط بعد تقديم الطلب والقبول لهذا ينبغي معرفة ما هي شروط تقسيط جرير للطلاب الجامعيين 2022 والفئات المسموح لها بالتسجيل.

استمارة شراء ايفون بالتقسيط من جرير

قدمت المكتبة عدد كبير من الخدمات الإلكتروني لكي تسهل على عملائها، فمن بين تلك الخدمات إمكانية متابعة مجلة العروض الأسبوعية التي توضح قيمة الخصم على كافة المنتجات، أو أيضًا مميزات وعيوب المنتجات بناءً على الدليل الشامل، كما يمكن استخدام استمارة شراء ايفون بالتقسيط من جرير لتسجيل الطلب وذلك كما يلي:

يسجل العميل بياناته للدخول إلى موقع مكتبة جرير.

وعقب ذلك ينتقل إلى خيار تقسيط المشتريات من قائمة خدمات الموقع.

ويلي ذلك الحصول على استمارة التقديم الإلكترونية المقدمة عن طريق كوارا للتمويل الجهة المشاركة في تقديم التمويل الذي يسمح بالشراء لدى مكتبة جرير وسداد قيمة الدفعات إلى الشركة أي أن كل جهة تختص بتقديم خدمة لتلبية احتياجات المتقدمين.

الاستعلام عن شروط تقسيط جرير 2022

ولأن المكتبة تسعى إلى الريادة في مجال تقسيط الأجهزة الإلكترونية وبيع الجوالات الذكية فقد قامت بطرح عدد من الشروط لكي يستطيع العميل أن يحصل على الجوالات الذكية بالتقسيط، ويمكن معرفة تلك الشروط من خلال الدخول إلى خدمة تقسيط المشتريات والتي تم إدراج كافة التفاصيل سواء عن آلية تقديم الطلب أو شروط الأهلية بالإضافة إلى الحاسبة الإلكترونية.

تقسيط جرير للطلاب الجامعيين 2022

لم يتم الإعلان عن شروط التقسيط الخاصة بطلال الجامعات السعودية من المواطنين أو المقيمين حتى الآن في جدول الفئات المستحقة للتقسيط، ولكن يمكن معرفة التفاصيل عن المتطلبات الخاصة بالانضمام للبرنامج أو الفئات التي تستطيع الاشتراك من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920000089 أو زيارة واحد من فروع الشركة.