رابط التسجيل في حملة الراجحي المجاني للحج 1443 وشروط الأنضمام

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج في المملكة العربية السعودية، بدأت أعداد لا تحصى من المواطنين السعوديين بالبحث عن طرق للاستعلام عن حج الراجحي المجاني ومتطلبات التقديم من أجل قبول طلب التسجيل بعد المؤسسة كما أعلن الراجحي أنه سيتم قبول الطلبات إلكترونيًا من خلال بوابة التقديم الإلكترونية الخاصة بالحملة الراجحي، والتي تقدم خدمات للحجاج في موسم الحج من مواصلات وتوصيل طعام وإيواء في الأرض المقدسة، الذي يهدف إلى تقديم خدمات غير الحج للمسلمين غير القادرين على أداء فريضة الحج، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج ومحاولة القيام بالأنشطة بطريقة موثوقة تستند إلى مبادئ إدارية، واليكم رابط التسجيل المباشر في حملة الراجحي للحج المجاني بالسعودية.

شروط الانضمام لحملة الراجحي للحج 1443/2022

تشرف وزارة الحج والعمرة على هذه الحملة لمساعدة غير القادرين على إتمام الحج في تلقي المكافآت والمكافآت، وتعتبر حملة الراجحي من أهم الأعمال الخيرية التي يقدمها مصرف الراجحي للحجاج داخل الدولة، وسيتم تغطية التكلفة بالكامل من قبل مصرف الراجحي

يمكن للمواطنين الاشتراك في حملات الراجحي المجانية، بعد استيفاء عدد من المتطلبات ومنها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب على الشخص تقديم نسختين من بطاقة العائلة واحدة على كل جانب.

إرسال قطعة مرفقة بالأوراق الأصلية توضح درجة النسب مع الحاج والصحبة.

للتواصل معه يجب أن يكون لدى الحاج هاتف نقال.

حجز المسار الإلكتروني الذي كان مجدولاً للفترة الماضية.

أن المرشح عن الحملة الانتخابية للفري الراجحي لن يتمكن من تغطية تكاليف أداء فريضة الحج.

أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا كحد أدنى.

يجب أن يكون عمر صاحب العمل أقل من 18 عامًا.

يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج بالفعل.

يجب إحضار المستندات التي تثبت العلاقة في حالة وجود محرم للمرأة.

رابط التسجيل في حملة الراجحي المجاني للحج 1443

يمكنك التسجيل في حملة 1443 حتى لو لم تحدد حملة الراجحي موعد السماح بالتسجيل. يمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بالحملة باستخدام إحدى الطرق المذكورة أدناه: