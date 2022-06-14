نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 الحج والعمرة موعد إعلان نتائج اختيار حجاج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قرعة حجاج الداخل 1443، من أهم الموضوعات التي عليها نسبة بحث عاليه حالياً بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن غلق التسجيل لحجاج الداخل 1443، والذي استمر خلال الفترة من 4 إلى 12 ذي القعدة 1443، عبر رابط المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا، وصرحت الوزارة بأن عدد المسجلين بلغ 390 ألف طلب للحج هذا العام، وقد نوهت من قبل الوزارة بأن اختيار حجاج الداخل سيتم بقرعة إلكترونية، معاييرها انطباق الشروط التي وضعتها المملكة لأداء حجاج الداخل فريضة الحج هذا الموسم، ولا يدخل في معاييرها الجنس أو الجنسية، وتم تحديد موعد لإعلان نتائج اختيار حجاج الداخل 1443، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار والمعلومات التي تهم المواطن، لذلك نعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع مع الإجابة على أهم التساؤلات المرتبطة بالخبر.

تُعلن #وزارة_الحج_والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل في #تطبيق_اعتمرنا و المسار الإلكتروني الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحجّ 1443هـ. وتنوّه بأن الإعلان عن نتائج القرعة سيكون يوم الأربعاء القادم 16 ذو القعدة 1443هـ إن شاء الله.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/kwTNmXVtyg — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تُعلن #وزارة_الحج_والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل في #تطبيق_اعتمرنا و المسار الإلكتروني الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحجّ 1443هـ.



وتنوّه بأن الإعلان عن نتائج القرعة سيكون يوم الأربعاء القادم 16 ذو القعدة 1443هـ إن شاء الله.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/kwTNmXVtyg — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 13, 2022

رابط نتائج اختيار حجاج الداخل 1443

موعد إعلان أسماء المرشحين من حجاج الداخل 1443

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن موعد إعلان نتائج اختيار حجاج الداخل 1443، سيكون يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة الجاري، الموافق 15 يونيو 2022، وعقب إعلان النتائج سيتم استكمال الإجراءات ودفع الرسوم عبر نظام سداد الإلكتروني، ومن المقرر أن يتم اختيار 150 ألف حاج من الداخل، حسب ما تم إعلانه من المملكة العربية السعودية عند فتح موسم الحج هذا العام بعد رفع الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وعودة الدخول والسفر من وإلى السعودية.

وزارة الحج والعمرة

تعمل حالياً وزارة الحج والعمرة على وضع الترتيبات الأخيرة قبل إعلان نتائج ترشيح حجاج الداخل 1443، وسوف يتم إرسال رسائل نصية عبر الجوال المسجل في البيانات أثناء التسجيل، كما يستطيع الحاج الاستعلام عن حالة طلب الحج من خلال الرابط الموضح بعالية بالخطوات، وتؤكد الوزارة على أن الأولوية في الاختيار لمن لم يسبق لهم الحج، والمحصنين ضد فيروس كورونا، وممن هم في الفئة العمرية المحددة للحج هذا الموسم.