أستلم سلفتك فورى ونقدي بدون تحويل الراتب وبهامش ربح منافس

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أستلم سلفتك فورى ونقدي بدون تحويل الراتب ، سلفة مالية يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة ، تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية تحت إشراف البنك المركزي السعودي ، وذلك من خلال إيداع نقدى سريع وموافقة فورية علي طلب التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة. التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي.

توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر المنصة السلفة النقدية بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

يمكن أن يستفيد طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة بالتمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بأقل دخل شهري.

قامت منصة سلفة الإلكترونية بتوفير التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تصل حتي 6 أشهر.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. توفر منصة سلفة الإلكترونية موافقة سريعة وفورية على طلب السلفة المالية المتاحة لدى المنصة وذلك خلال 15 دقيقه فقط. طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

يمكن للعميل التقديم على طلب السلفة المالية المتاحة لدى منصة سلفة الإلكترونية عن طريق صفحة منصة سلفة علي الإنترنت وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة المالية في الحساب الخاص بطالب التمويل. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية يشترط أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

يجب أن يكون طالب التمويل مكتمل الأهلية وذلك عند التقدم بالطلب.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 23 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك لاستكمال جميع الإجراءات.

يشترط عند التقدم بطلب للاستفادة من السلفة المالية المتاحة لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 5000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر لاستكمال الطلب. عمر شويل - جدة أستلم سلفتك فورى ونقدي بدون تحويل الراتب وبهامش ربح منافس - ثقفني

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