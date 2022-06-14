نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” ارتفاع سعر اسطوانة الغاز في السعودية.. “غازكو” تعلن اسعار اسطوانات الغاز الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الغاز الطبيعي من الموارد الهامة جدا حول العالم العربي كونه يدخل عدد كبير من الصناعات بخلاف أنه يستخدم كوقود للسيارات في بعض الدول واخيرا هو المصدر الأساسي لاسطوانات الغاز وهي من أكثر الأشياء التي يتم ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في معظم الدول العربية الأخرى وعلى هذا يصبح الغاز الطبيعي من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها وعن اخبارها وعن كل ما يتعلق بها وقد أعلنت اليوم المملكة العربية السعودية وجود ارتفاع في سعر اسطوانة الغاز وهذا الخبر كان مفاجأة لعدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية مهم من استقبلوا بصدر رحب ومنهم من ابدا اعتراضه ومن خلال موقعنا ثقفني نوصح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

ارتفاع سعر اسطوانة الغاز في السعودية

حالة من الغضب تسيطر على معظم المواطنين في المملكه العربيه السعوديه خاصه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقد قام فريق كبير من بينهم يصل ده عمل عدد من التغريدات بخصوص ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز بالمملكة الأمر الذي عمل على انتشار الخبر سريعا في الصحف السعوديه المختلفه وقد قال بعض المواطنين في المملكه ان زيادة سعر اسطوانة الغاز سوف لا يقف عند هذا الحد خاصة وأن أسعار الغاز يترتب عليها الزيادة في اسعار عده اشياء مختلفه وهذا طبعا بالتبعية في حين رأى مغردون آخرون أن ارتفاع الأسعار طبيعي في ظل الغلاء العالمي.

بيان شركة غازكو

اعلنت شركه غازكو المعروفة باسم شركة الغاز والتصنيع الأهلية بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليله الماضيه عن وجود اسعار جديده خاصه باسطوانات الغازموضحة في بيان رسمي له أن سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز سيكون 18 ريالا سعودي ليس هذا فقط بل أن تلك السعر لا يشمل ضرائب القيمة المضافة والتي سوف ترفع سعرها عن ذلك الحد ومن جانب آخر أوضحت قناة الأخبار السعودية أن شركة أرامكو السعودية هي الأخرى قد أعلنت هي الأخرى عن وجود تعديل لأسعار منتجي الكيروين وغاز الك البترول السائل (أسطوانات الغاز).

شركة غازكو السعودية قد سبق وصرحت عن تغير أسعار اسطوانات الغاز ويعتبر هذا الخبر غير جيد بالنسبة لعدد كبير جدا من سكان المملكه العربيه السعوديه وقد أوضحت هذا في بيان رسمي لها عبر الموقع الخاص بشركة غازكو بخلاف نشرها في تدوينة صغيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وما بين مؤيد ومعارض زادت فعليا أسعار اسطوانات الغاز من اليوم لتصل إلى 18 ريال سعودي.