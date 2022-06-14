إصدار وثيقة العمل الحر للموظف الحكومي 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة إصدار وثيقة العمل الحر للموظف الحكومي على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الوثيقة أحد أبرز الوثائق التي يهتم الموظف بالحصول عليها بهدف إثبات خبرته في مجال العمل الحر، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بوابة العمل الحر حتى تُمكن الشباب السعودي من استخراج شهادة العمل الحر الخاصة به إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للبوابة في إطار تنفيذ الحكومة السعودية لرؤية 2030م بالإعتماد على الرقمنة وتطوير التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإستخراج وثيقة العمل الحر وشروطها كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية إصدار وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة، فإلى نص المقال.

وثيقة العمل الحر للموظف الحكومي

تشجع الحكومة السعودية الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وإنشاء مشروعهم الخاص بهدف تقليل أعداد البطالة ومساعدة الشباب على توفير دخل شهري لهم، وبالإضافة إلى ذلك تشجع أيضاً الموظف الحكومي على العمل الحر والحصول على شهادة العمل الحر من خلال عدة خطوات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. ثانياً قم بعمل حساب جديد خاص بك عن طريق إدخال كل البيانات المطلوبة منك.

ثالثاً قم الآن بتفعيل الحساب الخاص بك على منصة أبشر.

رابعاً حدد التخصص المناسب لك.

خامساً قم بإرفاق المستندات التي تثبت أهليتك لهذه الوظيفة.

سادساً عليك بالإنتظار حتى استلام الشهادة.

شروط شهادة العمل الحر للموظف الحكومي

يجب على الموظف الحكومي الراغب في الحصول على شهادة العمل الحر أن يتأكد من توفر بعض الشروط فيه والتي قد حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ونوضحها لكم كالتالي: