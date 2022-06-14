حملة الراجحي للحج 1443 شروط ورابط التسجيل بالخطوات من خلال alrajhihaj.com

حملة الراجحي للحج، واحدة من أهم الأعمال الخيرية التي يتم طرحها في الأراضي الحجازية، يتم طرحها إلى الحجاج ولكن بشروط معينة، على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله ( صالح ومحمد وعبدالله رحمهم الله – وسليمان حفظه الله ) وتحت إدارة وإشـــــراف أبنائهم وأحفادهم، يتم التسجيل في الحملة بصورة إلكترونية، لذا الكثيرين من الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1443، يبحث بصورة مستمرة عن خطوات التسجيل، وماهي أهم الشروط للاستحقاق الحجة من خلال الحملة.

حملة الراجحي للحج

بعدما تم التأكد من اكتمال مقاعد الحج لهذا العام، قامت حملة الراجحي الخيرية للحج، بفتح أبوابها في ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر يونيو لعام 2022، ليتمكن الجميع على التسجيل، ومن ثم تقوم المنصة بفرز الطلبات، والاستجابة لمن تنطبق عليهم الشروط التي نذكرها على حضراتكم فيما يلي.

ماهي شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج

هناك عدد من البنود التي يجب أن يتم الإطلاع عليها، قبل التوجة إلى باب التسجيل الإلكتروني لمنصة الراجحي للحج، ومن أهم هذه الشروط:

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

خلو المتقدم للحج من أي أمراض نفسية أو جسدية عارضة أو مزامنه.

ينبغي ألا يكون قد سبق الحج للمتقدم من قبل.

عدم خضوع الحاج/الحاجة إلى الغسيل الكلوي.

إلتزام الحج بكافة الإجراءات الاحترازية المصرح بها من قبل الصحة السعودية.

الحصول على الجرعات الثلاثة ضد كوفي 19.

قدرة المتقدم على إصدار التصريح من الجهات المتخصصة.

ألأ يقل عمر المتقدم عن 25 ولا يزيد عن 65 عام.

يجب أن يكون المتقدم حامل لجهاز جوال وبة خط ساري لتسهيل التواصل معه.

التقديم في حملة الراجحي للحج

كما ذكرنا مسبقًا أن التقديم يتم بصورة إلكترونية، وفق الخطوات المصرح بها من قبل الجهات المعنية، والتي جاءت كالتالي: