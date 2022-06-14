نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط قرض إمكان الراجحي وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط قرض إمكان الراجحي وهي يمكن التسجيل في إمكان الراجحي عبر أحد الوسائل الذكية الجديدة أم أن التسجيل قاصر فقط على زيارة مقرات أو إتباع الإجراءات التقليدية؟ فتعتبر إمكان واحدة من أهم الجهات المعروفة في تقديم منتجات تمويل عديدة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة الفئات العمرية، فعلى سبيل المثال يمكن طلب تمويل إمكان الراجحي لتقسيط المشتريات كما أن هناك خيار آخر وهو التمويل التأجيري، وفي ضوء الخدمات الإلكترونية وفرت الشركة حاسبة تمويل إمكان عبر موقعها الرسمي.

ما هي شروط قرض إمكان الراجحي

مع تنوع منتجات التمويل من الشركة هناك اختلاف أيضًا في الشروط من منتج إلى آخر، كما أن هناك اختلاف في فترة سداد قيمة التمويل المسموح بها بناء على نوع وقيمة الراتب الذي يحصل عليه المستفيد، وأما ما هي شروط قرض إمكان الراجحي فهي كما يلي:

شروط تمويل المشتريات من إمكان

سهلت الشركة فرصة الحصول على تمويل المشتريات، إذ أنها اشترطت فقط أن يكون السن من 18 وحتى 60 عام للمواطنين والمقيمين، بينما هناك اختلاف في قيمة الرواتب، فالحامل للجنسية السعودية لا بد أن يكون صافي راتبه لا يقل عن ألفين ريال سعودي، ولكن في حال الوافد لا يقل راتبه عن خمسة آلاف ريال سعودي.

وما يُميز هذا التمويل أنه بدون تحويل الراتب، ولا يشترط الجهات المعتمدة أيضًا، وتنوعت الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، وعلى سبيل المثال يمكن تقسيط منتجات مكتبة جرير بعد استلام التمويل من الشركة وهناك أيضًا فرصة للحصول على منتجات إكسايت أو ساكو في جميع الأنحاء بالمملكة السعودية.

رقم شركة إمكان الراجحي المجاني

أما عن وسائل التواصل مع الشركة سواء من أجل الاستفسار عن المتطلبات الأساسية للاشتراك في برامج التمويل أو تقديم شكاوى ومقترحات فهي متعددة، فيمكن الاتصال على رقم المبيعات للشركة 8001240251 بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر صباحًا، وإن كان الاتصال موجه إلى خدمة العملاء فيمكن الاتصال على نفس الرقم على مدار اليوم والساعة، أو استخدام عنوان البريد الإلكتروني [email protected] في أي وقت.