نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستعلم الآن|رابط نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 نتائج القرعة الإلكترونية المسار الإلكتروني localhaj في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قرعة حجاج الداخل أصبح محل بحث كبير اليوم، بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر، عن إعلان نتيجة القرعة اليوم الأربعاء الموافق 2022/06/15 وكانت وزارة الحج قد أطلقت التسجيل رابط التسجيل لحجاج الداخل، وفق ضوابط وشروط محددة نظراً لأن العدد المطلوب لحجاج الداخل محدود ب 150 ألف حاج فقط، لذا حددت الفئات التي يمكنها التسجيل لحج هذا العام، كما أعلنت شركة الراجحي عن إطلاق رابط تسجيل حملة الراجحي للحج وحددت الثلاثاء 2022/06/14 لفتح رابط التسجيل قبل أن تعلن عن تأجيل الموعد لوقت أخر لم تحدده حتى اللحظة.

وأعلنت الوزارة أن النتائج سوف تعلن عن طريق، إرسال رسائل نصية sms عبر أرقام هواتف المتقدمين التي تم تسجيلها في طلبات التقديم، وكما أعلنت الوزارة فأن عملية اختيار الحجاج سوف تكون إلكترونية، عن طريق الحاسب الألي حتى يكون هناك شفافية في عملية الترشيح، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائجهم إلكترونياً أيضاً عبر الموقع المسار الإلكتروني للحج، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج قرعة حجاج الداخل فتابعونا.

تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 10, 2022

رابط نتائج قرعة حجاج الداخل 1443

الدخول على موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj.gov.sa. قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع. أضغط على أيقونة الاستعلام عن طلب الموجود أعلى الصفحة جهة اليسار. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة عن المتقدم الراغب في الاستعلام عن نتيجة طلبه. أضغط أستعلام لتظهر النتيجة على الفور مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

نتائج قرعة حجاج الداخل

كانت السلطات السعودية قد أعلنت أن قرابة 400 ألف مواطن ومقيم داخل المملكة، قد تقدموا وسجلوا بياناتهم في المسار الإلكتروني، والآن هم يترقبون النتائج وأعلنت الوزارة أنها سوف تقوم بإرسال رسائل نصية للمقبولين، وتدعوهم لإستكمال إجراءات الحج من حجز باقة حملة الحج، واستخراج تصريح الحج المطلوب لدخول العاصمة المقدسة.

وزارة الحج والعمرة

كانت وزارة الحج السعودية، قد حددت الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 لإعلان نتائج قرعة الحج لهذا العام، وذالك من خلال الحساب الرسمي للوزارة على تويتر، ولكن لم يتم الإعلان عن التوقيت بالساعة حتى اللحظة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنتتابع الحساب الرسمي للوزارة، ونحيطكم بالموعد الرسمي حتى يتمكن المتقدمين من الاستعلام الإلكتروني، عن نتائج التسجيل لأداء الفريضة المقدسة هذا العام.