نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد نتائج قرعة الحج لعام 1443 بوابة اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن موعد نتائج قرعة الحج لعام 1443 بوابة اعتمرنا، بعد مرور فترة تسجيل الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام عبر بوابة العمرة، ووصل عدد المتقدمين إلى 390 ألفًا، حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت شركة العمرة الإلكترونية، اليوم الاثنين 14 يونيو، عن الموعد النهائي للتسجيل الإلكتروني عبر البوابة، وأكدت وزارة العمرة في المملكة، الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين في قرعة الحج لهذا العام، وأشار إلى أن الآلية المستخدمة لاختيار الفائزين، التي تقام في الحج، ستكون قرعة إلكترونية دون تدخل بشري، مع إعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج في مكة في الماضي، تابع معنا في هذا المقال للتعرف على التفاصيل.

موعد نتائج قرعة الحج

تم التسجيل الإلكتروني للمتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام من خلال بوابة العمرة، وتم إغلاق باب التسجيل استعدادًا للإعلان الرسمي عن الفائزين بالحج اليوم الاثنين والأربعاء.

هذا يتوافق مع القوة المزدوجة عدّة 16 سنة 1443 هـ، مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، حيث كشفت وزارة الحج والعمرة أن اختيار الفائزين سيتم بالقرعة الإلكتروني، جدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت خفض سعر تكاليف الحج لهذا العام في مكة المكرمة من 9000 الريال السعودي ضمن إجراءات التحقق والإشراف.

التسجيل في حج عام 1443 هجري

وضعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروطًا معينة يجب على المسجلين الالتزام بها:

يجب ألا يزيد عمر الراغب في التقدم لأداء العمرة عن 65 سنة.

صاحب وثيقة رسمية تؤكد وجوده على أراضي مملكة ذات إقامة دائمة.

تلقي جرعات مصل الكورونا وتسجيلها باستخدام تطبيق “توكلنا”.

الأولوية هي أنهم لم يسبق لهم أداء فريضة الحج في الماضي.

كما أوضح إمكانية التسجيل فقط للمرافقين أو الأفراد، وأن ذلك لا يؤثر على نتيجة القرعة، وأنه يمكنك التواصل معه من خلال رقمه الفردي (920002814) أو الصفحة الرسمية للوزارة، وأكد عبر تويتر على شبكة التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية مقال اليوم وتناولنا فيه كافة المعلومات حول الإعلان عن موعد نتائج قرعة الحج لعام 1443 بوابة اعتمرنا، نرجو ان يكون المقال اجاب على استفساركم وفي انتظار تعليقاتكم.