عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 رابط تسجيل جديد الضمان المطور وزارة الموارد البشرية

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 رابط التسجيل بالضمان المطور بالمملكة العربية السعودية بعد قرار تمديد التقديم بالضمان الاجتماعي الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي أعلنته في وقت سابق عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر فقد كان آخر موعد للتسجيل في نظام الضمن الاجتماعي المطور يوم الإثنين 23 مايو 2022م الموافق 22 شوال 1443 للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق، وهو ما تم تمديده إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

رابط التسجيل بالضمان المطور بالمملكة العربية السعودية 2022

ولراغبي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بكتابة رقم النحقق ورقم الهوية الوطنية. تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. في النهاية اضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة باستحقاق الضمان المطور.

خطوات تقديم الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالضغط على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالنقر على أيقونة برنامج الدعم الخاص بي. يلي ذلك الضغط على خانة برنامج الضمان المطور. أيضًا النقر على أيقونة الأهلية والاستحقاق. يلي ذلك النقر على خانة استعراض تفاصيل دورة الأهلية. كذلك قم بإرافق كافة المستندات والأوراق المطلوبة طبقًا للاعتراض المراد تقديمه. في النهاية النقر على أيقونة تسليم الاعتراض.

أبرز شروط استحقاق الضمان المطور 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: