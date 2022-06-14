رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني برقم الهوية 1443 -2022 alrajhihaj.com

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عمر شويل - جدة ما زلنا نتابع تفاصيل التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443 والتي يرغب عدد كبير من حجاج الداخل 2022 التسجيل بها، حيث تعد حَملات الراجحَي للحج 2022 من اهم الحملات التي يتم أطلاقها سنويًا مع بدء موسم الحَج، من الجدير بالذكر أن حملات الحج المعلنة من مؤسسة الراجحي يتم أطلاقها لحجاج الداخل، ويتم تغطيتها من قبل أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، أليكم رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443.

حملة الراجحي للحج المجاني 1443 – 2022

يتم أتاحه فرصة العمل الخيري وخاصة في موسم الحج من قبل مؤسسة الراجحي والتي تتيح فرصة أداء فريضة الحج للأفراد من داخل المملكة العربية السعودية، حيث لا يقتصر ذلك علي المواطنين فقط ولكن يستطيع المقيم التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، حيث تهدف تلك الحملة على إتباع أسلوب العلم والإبداع في مجال العمل الخيري، من خلال استقطاب المهارات الجيدة من أصحاب المواهب والقدرات الشخصية المتميزة للقيام بالأعمال الخيرية على أكمل وجه.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443 – 2022

تتيح حملة الراجحي أمكانية التسجيل بها عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للمشاركين في الحملة التسجيل على النحو التالي:

تسجيل الدخول الموقع الرسمي لحملة الراجحي.

أدخل رقم معرف “رقم الهوية” للمتصل.

أدخل رقم الجوال ثم قم بالنقر علي تبويب تسجيل الدخول.

الذهاب إلى أيقونة التسجيل في حملة الراجحي للحج.

تحديد المنطقة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

أدخل جميع البيانات الشخصية لمقدم الطلب.

قم بقبول شروط الأحكام.

انقر على أيقونة “إرسال”.

الآن يتم فحص الطلب للقبول أو الرفض.

شروط القبول في تسجيل حملة الراجحي للحج 2022

حددت مؤسسة الراجحي الخيرية بعض الشروط المهمة للتسجيل والقبول في حملة الحج المجانية وذلك في حالة استيفائها من الفرد، يمكن لمقدم الطلب الحصول على إذن للمشاركة في حملة الراجحي للحج 1443 بعد الالتزام بالشروط التالية:

ألا يكون قد أدى من قبل مناسك الحج أو العمرة. أن يكون للمتقدم القدرة على أداء مناسك الحج. ألا يقل عمره عن 25 سنة. تعبئة جميع البيانات الأساسية من خلال موقع حملة الراجحي للحج. في حال الموافقة على الطلب تكون الرحلة بالحافلة إلى مكة المكرمة.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1443

الكثيرين من الراغبين في التسجيل الإلكتروني في حملة الحج المجاني لأداء فريضة الحج، عن خطوات التسجيل ويتم اتباع تلك الخطوات للتسجيل:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لحملة الراجحي، ثم يجب أدخال رقم معرف المتصل ثم اكتب رقم هاتف المتصل.

ثم اضغط على خانة “تسجيل الدخول” وانتقل مباشرة إلى أيقونة التسجيل في حملة الراجحي للحج، ويجب عليك اختيار المنطقة التي تنتمي إليها، ثم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك مع مراعاة الدقة عند كتابتها.

اقرأ الشروط والأحكام ثم اقبلها، ثم انقر فوق تبويب إرسال الطلب، ثم ننتقل إلى مراجعة الطلب وقبوله.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في الراجحي للحج 1443

يجب توفير المستندات الثبوتية التالية للتسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 2022، والتي جاءت علي النحو التالي:

يجب توافر تصريح من جهة العمل التي ينتمي إليها الشخص المقيم بالمملكة.

جواز السفر وإثبات الإقامة لمقدم الطلب في المملكة.

صورتان شخصيتان لجواز السفر 4*6.

تقرير طبي متضمن فصيلة دم مقدم الطلب.

عقد الخدمة الخاص بالشركة والذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الحج والعمرة.

شهادة صحية توضح التطعيمات التي تلقاها مقدم الطلب ضد التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية.

وقد وضحت مؤسسة الراجحي أن بدء التسجيل في حملة الراجحي للحج تبدأ من يوم 13 يونيو2022 الموافق بتاريخ هجري 3 ذي القعدة 1443، لينتهي مع نهاية يوم 23 يونيو 2022.