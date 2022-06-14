الآن.. رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa ورسوم التسجيل والفئات المستثناة

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444، يبحث الالاف من الأشخاص عن رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444 خاصة ونحن في طريقنا لانتهاء الفصل الثالث، وبعدها اجازة اخر العام وفي هذه الأوقات يتم التحضير لعام جديد بالنسبة للتقديم والتحويل والنقل المدرسي، وهناك العديد من أولياء الأمور تبحث عن التسجيل في النقل المدرسي 2022، وفي ظل سير الحكومة لمجتمع رقمي في الخدمات تسهيلا وتوفيرا لوقت وجهد سكان المملكة العربية السعودية من مواطنين ووافدين، فقد تقرر تخصيص موقع الكتروني رسمي يهتم بتقديم كل الخدمات التي تخص التعليم وما يدور حوله، وهو موقع نظام نور، ومن هذه الخدمات المقدمة التسجيل في النقل المدرسي 1444، ولذلك نقدم لكم اليوم تقرير مفصل حول كيفية التسجيل بالخطوات مع تقديم الرابط الرسمي للحكومة السعودية فتابعونا.

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444

تم الإعلان من قبل شركة تطوير خدمات النقل “رافد”، والتي تتبع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444 للعام الدراسي القادم، مع تقديم النصيحة بضرورة التسجيل قريبا عن طريق خدمات موقع نور الالكتروني حتى تقوم الشركة بعمل الترتيب والتنظيم اللازم قبل بداية العام الدراسي الجديد، مع تطبيق معايير أولوية القبول للطلبات المسجلة، وتأكيد الشركة على التزامها بتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب تفشي وباء كوفيد والحفاظ على الطلاب.

كيفية التسجيل في النقل المدرسي 1444

والآن مع شرح كيفية التسجيل في النقل المدرسي 1443 عبر الدخول إلى موقع نظام نور الالكتروني، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع نظام نور.

اكتب بيانات الدخول.

اختر خدمات النقل المدرسي.

قم بالضغط على خيار نقل مدرسي.

اكتب المعلومات عن الطالب.

اكتب الكود الخاص بالحساب ورقم المحمول.

ادخل على أيقونة تسديد المصروفات.

اضغط سداد.

اختر نعم.

اطبع الفاتورة التي دفعت بها أو احفظ رقمها.

رسوم النقل المدرسي 1444

قيمة رسوم التسجيل في النقل المدرسي 1444 هي 2000 ريال سعودي، حيث يحصل الطلاب على خدمة مميزة.

الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي 1444

هناك فئات تعفى من مصروفات النقل المدرسي 1444 مثل: