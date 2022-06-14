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حملة الراجحي للحج شروط التسجيل ، أعلن الحساب الرسمي لحملة الراجحي الخيرية للحج علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية عن الضوابط الخاصة بالتسجيل في حملة مؤسسة الراجحي الخيرية ، ومن خلال فقرات مقالنا التالية نستوضح أهم شروط التسجيل في حملة الحج 1443 هـ الذي يبدأ اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 م ، ويستمر التقديم علي الأماكن المتاحة حتي اكتمال العدد ، مع مراعاة أن العدد محدود ، فبادروا بالتسجيل في أقرب فرصة ، وذلك للتمكن من أداء فريضة الحج كتبها الله لنا ولكم وتقبل منكم الطاعات والعبادات ، مع مراعاة الإلتزام بكافة ضوابط الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل الحرمين الشريفين.
حملة الراجحي للحج شروط التسجيل
يجري التسجيلالتسجيل لحملة الراجحي للحج المجاني في السعودية التسجيل هذه الأيام ، وقد أعلن
عن الشروط كالآتي :
متابعينا الكرام— حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022
يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات
يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً
علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد
وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv
- يجب توافر شرط الأهلية الشرعية لدي الحجاج للتسجيل وهي : الإسلام ، وبلوغ السن الشرعية.
- ألا يكون المتقدم قد أجي فريضة الحج من قبل ، أي أنها حجة الإسلام.
- متاح التقديم للسعوديين فقط.
- خلو المتقدم من أي مرض مزمن أو إعاقة.
- يتراوح سن الحاج بين 25 و 65 سنة للأفراد.
- وسن التابعين والمحرم لا يقل عن 18 عام.
- وجود رقم هاتف خاص لكل حاج أو حاجه.
- عدم الإصابة بفيروس كورونا أو مشتبه به.
- إضافة إلي القدرة علي تحصيل تصريح الحج من الجهات الرسمية.
- إتمام جرعات لقاح كورونا.
- لا يكون من مرضي الغسيل الكلوي أو مريض مزمن دخل المستشفي خلال الـ 6 شهور الماضية.
- التزام ضوابط الإجراءات الاحترازية.
- الفحص الطبي حال وجود اشتباه بكوفيد 19.
التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1443 هـ
منذ ساعات اعلن التسجيل في موسم حج العام الحالي من خلال رابط شروط التسجيل :
- يفتح باب التسجيل في حملة حج الراجحي للعام الحالي 1443 هـ بعد إعلان الرؤية الشرعية.
- يجب توافر الضوابط المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج للمواطنين.
- طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج : يتم التسجيل اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 م.
- يفتح باب التسجيل حتي اكتمال العدد ، فبادروا بالحجز في حملات الراجحي المجانية للمواطنين.
- يتم التواصل علي رقم الحملة من داخل المملكة : 0531333979.
- أو من خلال البريد الإلكتروني علي العنوان التالي : [email protected]
- للمزيد من المعلومات يرجي التواصل مع حساب تويتر :@alrajhihaj .
- يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وفق إعلان رفع الاجراءات الاحترازية لكورونا بالسعودية.
البدء في استقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد وحسب الشروط بالفقرة السابقة.
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