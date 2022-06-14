حملة الراجحي للحج شروط التسجيل ، أعلن الحساب الرسمي لحملة الراجحي الخيرية للحج علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية عن الضوابط الخاصة بالتسجيل في حملة مؤسسة الراجحي الخيرية ، ومن خلال فقرات مقالنا التالية نستوضح أهم شروط التسجيل في حملة الحج 1443 هـ الذي يبدأ اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 م ، ويستمر التقديم علي الأماكن المتاحة حتي اكتمال العدد ، مع مراعاة أن العدد محدود ، فبادروا بالتسجيل في أقرب فرصة ، وذلك للتمكن من أداء فريضة الحج كتبها الله لنا ولكم وتقبل منكم الطاعات والعبادات ، مع مراعاة الإلتزام بكافة ضوابط الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل الحرمين الشريفين.

حملة الراجحي للحج شروط التسجيل

يجري التسجيلالتسجيل لحملة الراجحي للحج المجاني في السعودية التسجيل هذه الأيام ، وقد أعلن

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

يجب توافر شرط الأهلية الشرعية لدي الحجاج للتسجيل وهي : الإسلام ، وبلوغ السن الشرعية.

ألا يكون المتقدم قد أجي فريضة الحج من قبل ، أي أنها حجة الإسلام.

متاح التقديم للسعوديين فقط.

خلو المتقدم من أي مرض مزمن أو إعاقة.

يتراوح سن الحاج بين 25 و 65 سنة للأفراد.

وسن التابعين والمحرم لا يقل عن 18 عام.

وجود رقم هاتف خاص لكل حاج أو حاجه.

عدم الإصابة بفيروس كورونا أو مشتبه به.

إضافة إلي القدرة علي تحصيل تصريح الحج من الجهات الرسمية.

إتمام جرعات لقاح كورونا.

لا يكون من مرضي الغسيل الكلوي أو مريض مزمن دخل المستشفي خلال الـ 6 شهور الماضية.

التزام ضوابط الإجراءات الاحترازية.

الفحص الطبي حال وجود اشتباه بكوفيد 19.

التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1443 هـ

عن الشروط كالآتي :

منذ ساعات اعلن التسجيل في موسم حج العام الحالي من خلال رابط شروط التسجيل :

يفتح باب التسجيل في حملة حج الراجحي للعام الحالي 1443 هـ بعد إعلان الرؤية الشرعية.

يجب توافر الضوابط المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج للمواطنين.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج : يتم التسجيل اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 م.

يفتح باب التسجيل حتي اكتمال العدد ، فبادروا بالحجز في حملات الراجحي المجانية للمواطنين.

يتم التواصل علي رقم الحملة من داخل المملكة : 0531333979.

أو من خلال البريد الإلكتروني علي العنوان التالي : [email protected]

للمزيد من المعلومات يرجي التواصل مع حساب تويتر :@alrajhihaj .

يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وفق إعلان رفع الاجراءات الاحترازية لكورونا بالسعودية.

البدء في استقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد وحسب الشروط بالفقرة السابقة.