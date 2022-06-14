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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج إلكترونيا ومواعيد التسجيل الجديدة التي تم تعديلها مؤخراً بعد أن كان موعدها الرسمي اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر يونيو 2022، حيث كان من المقرر أن يفتح رابط التقديم في تمام الساعة الواحدة ظهراً، طبقاً إلى النظام المعلن والإعداد المتاحة قبل اكتمال مقاعد الحج والتسجيل إلكترونيا.

يلجأ الكثير من المواطنين للتسجيل في حملة الراجحي للحج كونها تقدم تتم علي نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، كما تستهدف الحملة حجاج الداخل في الوقت الذي تقدم فيه الحملة الرعاية والدعم المادي بفضل وجود أهم وأفضل الكفاءات التي تعمل بكل أمانة وإخلاص في العمل.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج إلكترونيا 1443

يتمكن المواطنين الآن التسجيل في حملة الراجحي للحج إلكترونيا عن طريق إتباع مجموعة من المحاور تضمنت كل من التالي:

الدخول رابط حملة الراجحي .

. كتابة بيانات الهوية الوطنية.

تسجيل رقم الجوال المسجل باسمك في أحدي شركات المحمول.

الدخول على أيقونة تسجيل الحج.

حدد المنطقة التابع إليها الحاج.

كتابة تفاصيل البيانات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والضوابط اللازمة.

الضغط على أيقونة إرسال.

شروط الحج في حملة الراجحي 2022/ 1443

كشفت حملة الراجحي للحج العديد من المعايير والضوابط التي يتطلب أن تتوافق مع المتقدمين لأجل إتمام عملية الحج:

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ينبغي أن يكون المتقدم يحمل جنسية سعودية.

ان لا يكون المتقدم به إعاقة تمنعه عن أداء مناسك الحج.

يجب أن لا يقل عمر الحج المستقل عن 25 عام، وايضا لا يقل عن 18 عام للحج التابع.

ينبغي توفير مستلزمات الحج.

يشترط أن لا يكون قد سبق له الحج من قبل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الحج 2022

حددت حملة الراجحي الخيرية المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي والتي تضمنت كل من التالي:

صور شخصية للمتقدمين الرجال مقاسها 4×6.

رقم هاتف مسجل باسم المتقدم.

صورة كارت العائلة.

اثبات صلة القرابة للمرافقين.

موعد التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

كان ينتظر آلاف المواطنين السعوديين بدء التسجيل في حملات الحج التابعة الراجحي الخيرية والتي كان موعدها اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 ولكن تأجل الموعد إلي أن يتم رسمياً عن الموعد الجديد لاحقاً.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج إلكترونيا ومواعيد التسجيل.