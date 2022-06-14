تمويل أرزاق بداية من 50 ألف ريال للرجال و للسيدات بدون كفيل

تمويل أرزاق بداية من 50 ألف ريال للرجال و للسيدات من البنك السعودي للاستثمار. وهو عبارة عن تمويل مجاز من الهيئة الشرعية للمصرف. يمكن للعملاء شراء كمية معينة من السلع التي يمتلكها المصرف بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطط السداد. وفي حالة عدم الرغبة في استلام السلع يسهل المصرف عملية بيع السلعة بالنيابة عنك من خلال الوكلاء. بتوكيل التاجر المعتمد لبيع السلع نيابة عن العميل وإيداع القيمة بحساب العميل. أما السلع التي يتعامل بها البنك فهي: الأرز والدقيق (الطحين ).

تمويل أرزاق بداية من 50 ألف ريال للرجال و للسيدات

يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل أرزاق بالمزايا الآتية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يوجد إمكانية إعادة التمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل.

يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد حصولك على على زيادة في الراتب الشهري.

الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم (لاقدر الله).

لا يتطلب وجود كفيل.

الحصول على تمويك بنفس اليوم في حالة إكمال المستندات المطلوبة.

مدة التمويل من 6-60 شهر يبدأ التمويل من 50 ألف ريال حتى مليون ونصف.

شروط تمويل أرزاق

يمكن الحصول على التمويل من البنك السعودي للاستثمار بالشروط الآتية:

التمويل للسعوديين فقط.

لا يقل العمر عن 18 عام.

لا يزيد العمر عن 60 عام عند الانتهاء من تسديد التمويل.

يكون موظف على رأس عمل.

يكون لدى العميل حساب في البنك السعودي للاستثمار.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي: هي‎ شهر واحد، والحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الخاص: هي‎ 3 ‎أشهر.

تطبق الشروط والأحكام.

تتطلب كافة طلبات التمويل: الحصول على الموافقة الائتمانية من البنك وسلامة السجل الائتماني في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل