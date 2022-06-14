أثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي الجديد ومدة صلاحية الوثيقة وشروطها. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات. حيث تهدف الحكومة السعودية إلى تحقيق الرفاهية وكذلك حياة إجتماعية ومادية كريمة للمواطن السعودي. ومن أجل ذلك قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة العمل الحر. حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطن السعودي لتنفيذ المشروعات الخاصة به. كما تتميز هذه الوثيقة بسهولة إصدارها كما إنها لا تتطلب العديد من الخطوات. كما يوجد العديد من المواطنين يتسألوا عن هل يوجد تأثير من قبل الوثيقة على الضمان الاجتماعي الجديد والمطور. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بالرد على هذا السؤال وكذلك توضيح مدة الوثيقة والشروط المطلوبة لإصدارها. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا وثيقة العمل الحر وأهم الشروط المطلوبة لإصدار الوثيقة وخطوات إلغاء الوثيقة.

أثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي الجديد

تعتبر وثيقة العمل الحر من أهم المستندات التي يجب على جميع الموظفين وكذلك أصحاب المهن الحرة إصدارها. وكان الهدف من إصدار هذه الوثيقة هو تقديم المساعدة لهؤلاء المستفيدين من أجل البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بهم. وتزداد التسؤلاد من قبل العديد من المواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي حول هل هناك تأثير من قبل هذه الوثيقة على استمرار الضمان الاجتماعي. ويمكننا الرد على هذا التساؤل بأنه ليس هناك تأثير من الوثيقة على استمرار الضمان الاجتماعي. وكان ذلك الرد بناءاً على تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الحساب الخاص بها على تويتر.

شروط وثيقة العمل الحر

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على إستخراج وثيقة العمل الحر. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم لإصدار الوثيقة سعودي الجنسية

كما يشترط أن يتخطى عمر المتقدم عن 20 عام

كما يجب أن يكون عمر المتقدم عن 60 عام

يشترط سداد الرسوم المطلوبة

كما يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب ساري على أبشر.

كم مدة صلاحية الوثيقة

كما يمكننا التوضيح أيضاً أن وثيقة العمل الحر تستمر صلاحيتها لمدة عام واحد فقط. ومن يريد استمراره يمكنه تجديدها مرة أخرى. كما إنه من يريد إلغاء الوثيقة عليه عدم التجديد بعد انتهاء المدة.