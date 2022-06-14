نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواعيد المحددة لإجازة عيد الأضحي المبارك بالسعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ،بالإعلان عن المواعيد المحددة لإجازة عيد الأضحي المبارك بالسعودية ،سواء كانت الأجازة الخاصة بالقطاع الخاص ،أو الحكومي ،بالإضافة إلي أن البنك المركزي السعودي ،أعلن أيضا موعد إجازة الموظفين ،والبنوك ،وجميع العاملين به ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح جميع مواعيد هذه الإجازات.

إعلن المملكة العربية السعودية عن مواعيد إجازات عيد الأضحي 1443

العديد من المواطنين السعوديين ،يبحثوا عن موعد إجازات عيد الأضحي المبارك ،حيث أن عيد الأضحي المبارك سوف يكون بإذن الله تعالي يوم 10 من ذي الحجة 1443،وتستمر إجازتة أربعة أيام لتنتهي يوم 13 من ذي الحجة 1443، وتم معرف هذه الأوقات ،وفقا للحسابات الفلكية ،وستبداء الأجازة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو2022،وتستمر حتي 12 من شهر يوليو 2022 ،لتكون الإجازة 5 أيام. بالإضافة إلي أن الموظفين يحصلون علي أجورهم كاملة دون إستقطاعات ،أو خصومات ،فإن هذه الإجازة تكون من المناسبات الدينية للأمة الإسلامية ،ضمن الإجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.

الموعد المحدد للعمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحي بالسعودية 1443

كما ذكرناأن الإجازة سوف تبداء يوم 9 من شهر يوليو 2022 ،وستنتهي يوم 12 من يوليو 2022 ،فإن سوف يبدء العمل بالبنوك في المملكة العربية السعودية يوم 13 يوليو 2022 ،والموافق 14 من شهر ذو الحجة 1443، وجاء ذلك وفقا لما أشار اليه البنك المركزي السعودي عن موعد إجازة البنوك ، ودوام العمل بها .

الموعد المحدد لإجازة عيد الأضحي المبارك للقطاع في السعودية 1443

وبالنسبة لموعد أجازة عيد الأضحي المبارك للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ،فإن المواظفين بالمملكة سوف يحصلون علي إجازة تبداء من يوم 8 من شهر يوليو 2022، الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1443، وستنتهي يوم 12 يوليو 2022 ،الموافق 13 من شهر ذي الحجة ،ليكون دوام العمل من يوم 13 من شهر يوليو 2022 ،الموافق 14 من شهر ذي الحجة ، فتكون إجازة العيد خمسة أيام وذلك وفقا لقانون العمل.

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