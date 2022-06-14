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عمر شويل - جدة رقم برنامج دعم صغار مربي الماشية المجاني الموحد وشروط التسجيل؛ أطلقت وزارة البيئة والمياه في المملكة رقم دعم المواشي المجاني الموحد وذلك حتى يتمكن المواطنين من الاتصال بخدمة العملاء والاستفسار عن أي شئ يخص الدعم من شروط وطريقة تسجيل وكذلك حل مشاكلهم وغيرها ومن خلال التالي نقدم لكم رقم الدعم المجاني وشروط التسجيل في دعم مربي المواشي.

رقم برنامج دعم صغار مربي الماشية المجاني الموحد

قامت الوزارة بتوفير الرقم وهو 8002472220 أو 19930 حيث يمكن للمواطنين والمستفيدين من الدعم الاتصال على هذا الرقم والاستفسار عن كل ما يريدون من طريقة وشروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية وموعد نزول الدعم شهرياً وحل أي مشكلة تواجههم من خلال الاتصال على هذا الرقم والتواصل مع خدمة العملاء وعرض المشكلة.

شروط التسجيل في دعم صغار مربي الماشية

قامت وزارة البيئة والمياه بتقديم برنامج دعم الماشية لتطوير وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني حيث يُعد برنامج دعم الماشية من أهم برامج الدعم المادي الذي قدمته المملكة ضمن إطار خطة المملكة 2030 لتوفير مصادر أخرى للدخل بدلاً من البترول.

ويتم التسجيل وفقاً لمجموعة من الشروط تم وضعها من قبل الوزارة لابد من الانتباه إليها حتى تتمكن من الحصول على الدعم وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة السعودية خلال فترة تلقى الدعم.

لا يقل عمره عن 21 عاماً.

أن يكون لديه بطاقة صحية.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط.

ألا يكون مسجون حالياً أو سابقاً أي يجب ألا يكون محكوم عليه بأي أحكام.

لابد أن يمارس المهنة بنفسه.

ألا يكون موجود في أي دار إيواء.

أن يقوم بالتقديم من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة.

حالات إيقاف دعم ريف

يتم إيقاف الدعم في بعض الحالات منها:

عدم قيام المستفيد ممارسة المهنة بنفسه.

إذا توفي المستفيد في فترة الاستفادة من الدعم.

عدم تحديث البيانات عند حدوث أي تغيير فيها.

كتابة بيانات خاطئة.

عدم توافر كافة الشروط.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رقم برنامج دعم صغار مربي الماشية المجاني الموحد وكذلك شروط التسجيل في برنامج دعم مربي المواشي.