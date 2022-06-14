نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات من وزارة الداخلية السعودية بشأن رفع عدد من الإجراءات الاحترازية في المقال التالي

قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن رفع عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت لا تزال متبعة من أجل مواجهة الجائحة حتى ظهور القرار الجديد، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت في السابق عن رفع مجموعة من الإجراءات مع الإبقاء على إجراءات أخرى تم رفعها بالفعل مؤخرًا مع البيان الأخير ولكن مع وجود بعض الاستثناءات والتي ذكرها البيان بالفعل وقام بتفصيلها. وزارة الداخلية ورفع الإجراءات الاحترازية نتيجة للتقدم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية فيما يخص برنامج اللقاحات الوطني والمكتسبات الأخرى مثل ارتفاع معدل التحصين أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرار جديد بشأن رفع عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت متبعة حتى وقت صدور البيان.

وأول تلك الإجراءات هو ارتداء الكمامة، فلم يعد ارتداء الكمامة الطبية إلزاميًا داخل الأماكن المغلقة.

ولكن يستثنى من هذا القرار المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي الشريف.

وكذلك الأماكن التابعة للبروتوكولات التي تصدرها (وقاية) مستثناه من ذلك.

بالإضافة إلى الأماكن التي ترغب في الإبقاء على شرط الكمامة مثل وسائل النقل العام والمنشآت والفعاليات.

البند الثاني متعلق بشرط التحصين لدخول المنشآت، فلم يعد من الضروري الالتزام بالتحصين والتحقق منه عبر تطبيق توكلنا من أجل استخدام وسائل النقل العام أو السفر بالطائرة أو دخول المنشآت والفعاليات والمناسبات وغيرها.

وذلك باستثناء المنشآت الراغبة في الالتزام بشرط التحقق من التحصين أو تلك التي تفرض طبيعتها وجود التحصين. مد الفترة بين الجرعتين الثانية والثالثة للقاح كوفيد البند الثالث متعلق بفترة أخذ الجرعة الثالثة للمسافر فبعدما كان شرط لمغادرة البلاد هو حصول المواطن المحصن على الجرعة الثالثة التي تسمى التنشيطية بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تلقيه للجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا صارت المدة ثمانية أشهر منذ تلقيه الجرعة الثانية.

ولهذا البند أيضًا استثناءات وهم الفئات العمرية المحددة من قبل وزارة الصحة السعودية، وكذلك من سبق استثنائهم وفق ما هو موضح فيما يخص حالاتهم على تطبيق توكلنا.

تلك كانت تفاصيل البيان الصادر من قبل وزارة الداخلية السعودية والمنشور عبر حساباتها الرسمية يوم الإثنين. عمر شويل - جدة قرارات من وزارة الداخلية السعودية بشأن رفع عدد من الإجراءات الاحترازية - ثقفني

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