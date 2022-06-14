رقم الوحدة في العنوان الوطني 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن رقم الوحدة في العنوان الوطني على محرك البحث “جوجل”، وتقدم هيئة البريد السعودي خدمة العنوان الوطني للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة ليتمكنوا من معرفة أماكن تواجد وحداتهم السكنية على الخريطة، وتُقدم هذه الخدمة بشكل إلكتروني تسهيلاً على المواطنين وتوفيراً لوقتهم وجهدهم في إطار جهود الحكومة السعودية في المضي قدماً في تنفيذ رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة وتطوير التحول الرقمي بدلاً من الإجراءات الورقية والروتينية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم الوحدة في عنوانك الوطني كما وضحنا لكم في مقال سابق أسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني، فإلى نص المقال.

رقم الوحدة في العنوان الوطني

يخدم نظام العنوان الوطني كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية ويقدم الخدمة بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين، ونوضح لكم الآن ماذا يشير إليه أرقام الوحدات السكنية على الخريطة كالتالي:

يشير رقم الوحدة في العنوان الوطني الخاص بك إلى الموقع الجعرافي للوحدة.

يتم تخصيص رقم مميز لكل وحدة سكنية لسهولة الوصول إليها.

إذا كان المبنى يحتوى على وحدة واحدة يُشار إلى الوحدة والمبنى برقم موحد.

رقم العنوان الوطني

تكمن أهمية تحديد رقم لكل وحدة سكنية أو مبنى على الخريطة في إستخدامها في التعاملات الحكومية، ويُمكنكم معرفة مكان تواجد المبنى الخاص بك على الخريطة من خلال عدة خطوات إلكترونية نوضحها لكم كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى خرائط العنوان الوطني موقع البريد السعودي .

. ثانياً قم الآن بتحديد المنطقة المراد معرفة رقمها.

ثالثاً انقر على المنزل الخاص بك على الخريطة.

رابعاً الآن تظهر لك كافة البيانات عن وحدتك السكنية من رقم المبنى والرمز البريدي والرقم الإضافي.

وأخيراً نكون قد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم وقد أضفنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع الهام، ونتمنى أن يكون المقال به كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ويُمكنكم الإستفسار عن أي سؤال لديكم عبر التعليقات بالأسفل فقط اترك تعليق بالأسفل وسوف يتم الرد عليك فوراً في أسرع وقت ممكن