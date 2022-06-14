نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تأجيل” فتح رابط تسجيل حج حملة الراجحي 1443 alrajhihaj.com وشروط التسجيل عداد تنازلي لموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل حج حملة الراجحي 1443، من أهم وأشهر الروابط التي يتم البحث عنها الآن من قبل الآف من المواطنين السعوديون داخل المملكة، بالتزامن مع تحديد موعد فتح رابط التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحج هذا العام عن طريق الحملة، والتي حددت ضوابط وشروط معينة يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم لأداء الحج هذا العام عن طريقها، سوف نقدمها لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة عبر هذا المقال، وسوف نقدم شرح مفصل لطريقة التقديم، حتى يكون كل من يريد التسجيل على علم بكافة التفاصيل.

تحديث جديد : أعلنت حملة الراجحي للحج عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، عن عدم تفعيل الرابط الخاص بالحج في الموعد المحدد مسبقاً، وهو الساعة الواحدة ظهراً اليوم الثلاثاء، وقالت الحملة أنها ستعلن الموعد الجديد لفتح التسجيل قريباً جداً من خلال الحساب الرسمي للحملة على تويتر، ودعت المواطنين إلي تفهم الوضع الذي لا ذنب للحملة به.

متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 14, 2022

رابط تسجيل حج حملة الراجحي 1443

حددت شركة الراجحي الموقع الإلكتروني للتسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج، كما أعلنت عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن الرابط الإلكتروني للحج سوف يتم فتحه يوم الثلاثاء الموافق 2022/06/14 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وقالت أن العدد محدود جداً، وأن الموقع سيغلق تلقائياً فور الوصول إلي العدد المطلوب.

عد تنازلي لموعد التسجيل

خطوات تسجيل حج حملة الراجحي

الدخول على الموقع الإلكتروني للحملة alrajhihaj.com .

. تسجيل البيانات المطلوبة”الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال”.

الضغط على تسجيل دخول ثم الانتقال إلي حملة الراجحي للحج.

ملء أستمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة ثم مراجعتها للتأكد من صحتها ثم أضغط إرسال الطلب.

الشروط العامة للتسجيل

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

أن يكون المتقدم ذو أهلية “مسلم / بالغ “.

لا يكون قد سبق له الحج قبل ذالك ويكون سعودي الجنسية.

لا يقل السن عن 25 عام إذا كان فرد أو 18 عام إذا كان محرماً أو تابعاً و65 عام الحد الأقصى للسن.

الاستطاعة الجسدية والقدرة البدنية على أداء الفريضة ولا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة.

إمكانية حصول الحاج على تصريح حج من الجهات الرسمية.

توفر رقم جوال خاص بكل حاج / حاجة للتواصل.

المستندات الواجب رفعها مع الطلب

صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. صورة شخصية حديثة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء للراغب في الحج. رقم جوال باسم المتقدم.

أهداف حملة الراجحي للحج

التيسير على المواطنين الغير قادرين عن تحمل تكاليف الحج في أداء ركن هام من أركان الإسلام. تقديم حملة متميزة من خلال توفير أفضل سبل الراحة للمتقدمين للحج من خلال الحملة. المحافظة على سنة متبعة منذ زمن في تقديم هذه الخدمة أبتغاء وجه الله.

نبذة مختصرة عن حملة الراجحي

حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية، يتكفل بها أبناء وأحفاد المغفور له بإذن الله الشيخ عبد العزيز صالح الراجحي، للتكفل بنفقات الحج للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والغير قادرة، يبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى، وتعتبر شركة الراجحي من كبرى الشركات في المملكة تأسست عام 1391 هجري، ولها عدة أفرع داخل وخارج المملكة.