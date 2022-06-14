أسهل طريقة لمعرفة استخراج العنوان الوطني 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن أسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي ليتعرف على أماكن تواجده على الخريطة الرقمية، وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على تعزيز منظومة الخدمات الرقمية وتطوير التحول الرقمي الذي يُعد أحد أبرز محاور رؤية السعودية 2030م والتي تسعى من خلالها إلى تقديم كافة الخدمات الحكومية إلى المواطنين بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم، وقد بدأت الوزارات السعودية في التخلي عن التعاملات الورقية والإجراءات الروتينية واستبدالهما بالتعاملات الإلكترونية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أسهل طريقة لإستخراج العنوان الوطني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية طباعة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات، فإلى نص المقال.

أسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني

يُعد العنوان الوطني أحد أكثر الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة حيث يتم طلبه في الكثير من التعاملات الحكومية، ونوضح لكم الآن كل الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن العنوان الوطني فقط اتبع الآتي:

أولاً يجب على المواطن الولوج إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني .

. ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن أيقونة “إدارة عنوان مسجل”.

ثالثاً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال وغيرها.

رابعاً قم بالنقر على “التحقق من الهوية”.

خامساً قم بإدخال كود التحقق الذي تم إرساله على جوالك.

سادساً قم بالنقر على “استعلم” حتى تظهر لك كافة البيانات عن عنوانك.

طريقة استخراج العنوان الوطني

تهتم المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بالإعتماد على التكنولوجيا في تقديم خدماتها إلى المواطنين السعوديين والمقيمين في إطار خطة ورؤية السعودية 2030م الذي تتخذ التقنية الحديثة أحد أهم محاورها الرئيسية، ولذلك قامت العديد من الوزارت السعودية بتقديم أغلب خدماتها إلى المواطنين بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم، وتُعتبر خدمة استخراج العنوان الوطني أحد أبرز الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونياً عبر موقع العنوان الوطني الإلكتروني وقد وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام أعلى المقال من فضلك قم بالإطلاع عليها.