نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تعديل موعد التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 رابط التسجيل في حج حملة الراجحي في المقال التالي
التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، من الموضوعات التي شهدت خلال الساعات الأخيرة عمليات بحث مكثفة، بالتزامن مع الموعد الذي حددته الحملة لفتح رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، والذي كام من المقرر فتحة في تمام الواحدة ظهر اليوم، ولكن أصدرت الحملة منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بأن موعد التسجيل قد تغير وتعتذر عن هذا التأخير، وسيتم إصدار بيان رسمي بالموعد الجديد، ونحن من خلال موقعنا نهتم بمتابعة الأخبار الهامة لحظة بلحظة لذلك نقدم لكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية، مع توفير الرابط الإلكتروني وشروط التسجيل.
بيان حملة الراجحي بشأن موعد التسجيل على حملة الحج 1443
متابعينا الكرام :
نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً
وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله
شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم
— حملة الراجحي (@alrajhihaj)
متابعينا الكرام :— حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 14, 2022
نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً
وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله
شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم
رابط التسجيل
- الدخول على الموقع الإلكتروني “alrajhihij.com“.
- تسجيل رقم الهوية الوطنية والجوال.
- الضغط على مربع تسجيل دخول.
- الدخول على أيقونة التسجيل للحج.
- تحديد المنطقة التابع لها الحاج.
- كتابة بيانات الحاج كاملة وصحيحة.
- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على إرسال.
موعد بدأ التسجيل
من المنتظر خلال الساعات القادمة إصدار بيان من حملة الراجحي، بشأن الموعد الجديد لتسجيل حملة الحج 1443، حيث كان من المقرر استقبال طلبات التسجيل إلكترونياً لحملة الحج هذا الموسم، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022، ولكن تم تأجيل استقبال طلبات التسجيل لموعد أخر سيتم الإعلان عنه قريباً، وقدمت الحملة اعتذاراً مع وعد بالإعلان عن الموعد الجديد.
حملة الراجحي للحج
تعتبر هذه الحملة أحد الحملات الهامة بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدماتها للحجاج التابعين لها مجاناً، حيث يتحمل التكاليف كافة على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة السعودية، وقد حددت الحملة عدة شروط في المتقدمين للتسجيل على الحج هذا العام، يجب توافرها لضمان استكمال إجراءات أداء الفريضة.
شروط التسجيل
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يكون ذات أهلية “البلوغ، الإسلام”.
- لم يسبق له الحج من قبل.
- ألا يقل العمر عن 25 عاماً للفرد، وعن 18 عاماً إذا كان محرماً أو تابعاً ولا يزيد العمر عن 65 عاماً.
- تتوافر لدية الاستطاعة الجسدية ولا يعاني من أمراض مزمنة أو إعاقة أو أمراض نفسية.
- أن يكون حاصلاً على جميع الجرعات المخصصة لفيروس كورونا.
- يكون لدي كل حاج رقم جوال خاص به.
- ألا يكون مصاب بفيروس كورونا أو حالة اشتباه.
- الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية الخاصة بفيروس كورونا.
- أن يتمكن الحاج من الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية.
- ألا يكون خاضع لغسيل الكلي أو تم دخوله للمستشفي بسبب مرض مزمن خلال 6 أشهر الماضية.
- يلتزم الحاج بالذهاب للطبيب في حالة وجود اشتباه بالإصابة بالفيروس.
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