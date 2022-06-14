نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل فتح رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 شروط التسجيل في حملة الراجحي alrajhihaj.com في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، من أهم كلمات البحث الآن بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان رسمياً عبر صفحة حملة الراجحي على تويتر عن موعد فتح التسجيل لحملة الراجحي للحج هذا الموسم، ونجد عمليات البحث مكثفة على هذا الموضوع نظراً لتقديم لخدمة الحج مجاناً فهي حملة خيرية، فيتم تقديمها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، وتتم الحملة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة السعودية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف الفئات بالمجتمع، لذلك نعرض عليكم تفاصيل هذا الموضوع والرابط الإلكتروني للتسجيل.
تأجيل موعد التسجيل في حملة الراجحي
تم الإعلان منذ قليل عن عدم فتح رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 في الموعد المحدد سابقاً، وقدمت الحملة اعتذاراً عبر صفحتها الرسمية، مع وعد بفتح التسجيل في موعد أخر سيتم الإعلان عنه، ونحن مستمرون في متابعة هذا الخبر وإعلامكم بالموعد الجديد عند تحديده، نظراً لما له من أهمية كبيرة لدي العديد من المواطنين السعوديين، فقد شهد هذا الموضوع عمليات بحث مكثفة خلال الساعات الأخيرة خاصةً أثناء الوقت المُعلن عنه سابقاً للتسجيل، فقد نوهت الحملة عن أن الرابط سيغلق آلياً عند اكتمال العدد الذي سيكون محدود جداً هذا العام.
متابعينا الكرام :
نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً
وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله
شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم
— حملة الراجحي (@alrajhihaj)
متابعينا الكرام :— حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 14, 2022
نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً
وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله
شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم
رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني “alrajhihaj.com“.
- كتابة رقم الهوية والجوال.
- النقر على تسجيل دخول.
- الضغط على مربع التسجيل للحج.
- تحديد المنطقة التابع لها المتقدم.
- تسجيل كافة بيانات المتقدم بكل دقة.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على إرسال.
موعد التسجيل
أعلنت حملة الراجحي عن بدأ التسجيل للحج 1443، من يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022، الموافق 14/11/1443، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، على أن يتم التسجيل إلكترونياً، ويتم غلق الرابط آلياً بعد الاكتفاء من العدد المطلوب، فقد تم التنويه عن أن العدد قليل والمقاعد المتوافرة محدودة جداً، لذلك ننوه عليكم متابعينا الأعزاء الراغبين في الاشتراك الإسراع بالتسجيل مع بدأ فتح الرابط مباشرةً.
متابعينا الكرام
يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات
يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً
علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد
وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv
— حملة الراجحي (@alrajhihaj)
متابعينا الكرام— حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022
يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات
يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً
علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد
وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv
شروط التسجيل
- أهلية الحاج الشرعية “الإسلام، البلوغ”.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم الحج من قبل.
- يكون الحاج سعودي الجنسية.
- أن تتوافر لدية الاستطاعة الجسدية وعدم وجود أمراض مزمنة أو نفسية أو إعاقة.
- وجود رقم جوال مستقل لكل حاج أو حاجة.
- ألا يكون مصاب بفيروس كورونا أو مشتبه الإصابة.
- ألا يقل عمر الحاج عن 25 عام إذا كان فرداً، وعن 18 عام إذا كان محرماً أو تابعاً ولا يزيد العمر عن 65 عام.
- أن يتمكن الحاج من الحصول على تصريح الحج من الجهات الرسمية.
- يكون الحاج حاصلاً على جميع الرجعات المقررة لفيروس كورونا حسب تعليمات وزارة الصحة.
- الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا.
- يتم الالتزام بالذهاب للطبيب في حالة حدوث اشتباه بالإصابة بالفيروس.
- ألا يكون خاضع لغسيل الكلي أو مرض مزمن أخضعة للدخول للمستشفي خلال أل 6 أشهر الماضية
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