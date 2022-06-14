نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل فتح رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 شروط التسجيل في حملة الراجحي alrajhihaj.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، من أهم كلمات البحث الآن بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان رسمياً عبر صفحة حملة الراجحي على تويتر عن موعد فتح التسجيل لحملة الراجحي للحج هذا الموسم، ونجد عمليات البحث مكثفة على هذا الموضوع نظراً لتقديم لخدمة الحج مجاناً فهي حملة خيرية، فيتم تقديمها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي، وتتم الحملة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة السعودية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف الفئات بالمجتمع، لذلك نعرض عليكم تفاصيل هذا الموضوع والرابط الإلكتروني للتسجيل.

تأجيل موعد التسجيل في حملة الراجحي

تم الإعلان منذ قليل عن عدم فتح رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 في الموعد المحدد سابقاً، وقدمت الحملة اعتذاراً عبر صفحتها الرسمية، مع وعد بفتح التسجيل في موعد أخر سيتم الإعلان عنه، ونحن مستمرون في متابعة هذا الخبر وإعلامكم بالموعد الجديد عند تحديده، نظراً لما له من أهمية كبيرة لدي العديد من المواطنين السعوديين، فقد شهد هذا الموضوع عمليات بحث مكثفة خلال الساعات الأخيرة خاصةً أثناء الوقت المُعلن عنه سابقاً للتسجيل، فقد نوهت الحملة عن أن الرابط سيغلق آلياً عند اكتمال العدد الذي سيكون محدود جداً هذا العام.

متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 14, 2022

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “alrajhihaj.com“.

كتابة رقم الهوية والجوال.

النقر على تسجيل دخول.

الضغط على مربع التسجيل للحج.

تحديد المنطقة التابع لها المتقدم.

تسجيل كافة بيانات المتقدم بكل دقة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال.

موعد التسجيل

أعلنت حملة الراجحي عن بدأ التسجيل للحج 1443، من يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022، الموافق 14/11/1443، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، على أن يتم التسجيل إلكترونياً، ويتم غلق الرابط آلياً بعد الاكتفاء من العدد المطلوب، فقد تم التنويه عن أن العدد قليل والمقاعد المتوافرة محدودة جداً، لذلك ننوه عليكم متابعينا الأعزاء الراغبين في الاشتراك الإسراع بالتسجيل مع بدأ فتح الرابط مباشرةً.

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

شروط التسجيل