تمويل شخصي 50,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى إمكان الراجحي

تمويل شخصي 50,000 ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة عند الطلب لدى شركة إمكان للتمويل بالأشتراك مع مصرف الراجحي السعودي حيث نجحت الشركة في توفير أفضل تمويل شخصي بالسعودية في الوقت الراهن حيث وفرت التمويل الشخصي بدون كفيل حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومتوافق مع كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع أحكام اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة ويعطي التمويل الشخصي الحق في التقديم من عمر 25 سنه على الأقل لضمان الموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر بدون أشتراط أي جهة عمل في السعودية وعند التقديم يمكن الحصول الآن على طلب تمويل إمكان الراجحي بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بالتقسيط لفترة زمنية مرنة حتى 60 شهراً بموافقة فورية من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

كافة الشروط الواجبة للحصول على طلب تمويل إمكان إمكان بالسعودية

يحتاج طلب تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة توفير بعض الضوابط والشروط اللازمة للموافقة الفورية والسريعة على التمويل الشخصي المُصغر الذي يعرف حاليًا بأسم التمويل الميسر عبر شركة إمكان ومن أهمها توفير الحد الأدنى للدخل مع فترة عمل مناسبة للتمويل وغير ذلك من الشروط والضوابط اللازمة للتمويل الشخصي كما يلي بكافة التفاصيل:

يجب توفير الهوية الوطنية السعودية قبل التقديم الإلكتروني وأثبات الدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من 4000 ريال سعودي بالمملكة.

كذلك يحتاج تمويل إمكان الراجحي توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن 6 أشهر للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون العملاء المتقدمين يتراوح أعمارهم من سن 25 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.

إحضار أثبات سلامه السجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين في المملكة عبر شركة إمكان للتمويل.

أهم المميزات عند الحصول على تمويل شخصي لدى شركة إمكان