نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية وأهم الأوراق المطلوبة وشروط فيزا الزيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية، وأهم الأوراق المطلوبة ليتم الحصول علي التأشيرة بكل سهولة، حيث تعتبر السعودية من أكثر الدول من حيث الزيارات طول العام، وكذلك السفارة السعودية فتعتبر من أكثر سفارات العالم من حيث استقبال عدد التأشيرات، فلقد تستقبل السفارة السعودية طوال العام أعداد كبيرة وأنواع مختلفة من التأشيرات، فهناك تأشيرة عمل، وتأشيرة للحج، وتأشيرة للعمرة، وتأشيرة للزيارة، ولذلك فإن أسباب رفض التأشيرة السعودية كثيرة وتختلف علي حسب نوع التأشيرة نفسها، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح أشباب رفض التأشيرة في السعودية، وأهم الأوراق المطلوبة للحصول عليها . كما يمكنك التعرف أيضاً على ماهي رسوم تجديد الإقامة 2022 في السعودية وطريقة سداد الرسوم وغرامة التأخير.

أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية

من المعروف أن المملكة العربية السعودية ليست من البلاد التي تقوم بالرفض علي التأشيرات كثيرا، بالعكس فهي تقدم تسهيلات كثيرة للعمل علي جذب الزوار إليها من مختلف دول العالم، لذا فعند الرد علي طلب التأشيرة في السفارة بالرفض فيرجع هذا إلي عدة أسباب تكون هي السبب للرفض، فعلي سبيل المثال إذا كانت التأشيرة استقدام تكون أسباب الرفض ترجع إلي :

أسباب رفض تأشيرة العمل في السفارة السعودية

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى رفض الحصول على تأشيرة من خلال السفارة السعودية. ويمكننا عرض أهم هذه الأسباب كما يلي:

في حالة أن الكفيل يقوم باستدعاء الشخص كي يقوم باستغلاله في أعمال أخري .

إذا كانت الوظيفة التي تم التقدم عليها ليس مناسبة للوظائف التابعة للكفيل .

في حالة أن يكون الشخص يسبب خطر علي الأمن القومي .

أن يتم تقديم أوراق خاطئة أو غير كاملة .

في حالة أن تكون المهنة في جواز السفر غير المهنة المكتوبة في أوراق التأشيرة .

من الممكن أن يكون الشخص المقدم للوظيفة سيئ السمعة، فتقوم السفارة برفض التأشيرة الخاصة به .

وفي حالة رفض السفارة التأشيرة تلحق مع الرفض السبب في ذلك، حتي يستطيع المقدم للطلب تفادي هذا الخطأ في طلب التأشيرة مرة أخري .

الأوراق المطلوبة للحصول علي التأشيرة

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على التأشيرة السفارة السعودية. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي:

وجود جواز سفر ويكون ساري المفعول . استمارة طلب للتأشيرة مسجل بها البيانات بشكل صحيح ودفع رسوم التأشيرة . صورة شخصية سليمة للشخص المقدم . يجب القيام بحجز طيران ذهاب وعودة إلي السعودية . وجود صورة من صفحة البيانات الموجودة بجواز السفر . شهادة صحية تأكد خلو الشخص من كافة الأمراض . سجل جنائي لا يوجد به أي سابقة إجرامية . وثيقة تأمين طبي طول الفترة التي يقيم بها في السعودية . أن يتم حجز غرفة في فندق داخل المملكة العربية السعودية . إذا كان يعمل في وقت السفر يجب أخذ موافقة صاحب العمل علي السفر. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا وعبر أبشر ومعرفة من تم استثنائه.

أسباب تأخر التأشيرة السعودية

تختلف أسباب تأخر التأشيرة السعودية من مسافر الى مسافر ، لكن يوجد اسباب تعمل على تأخر الفيزا السعودية ومن أهمها :

نقص الاوراق التي يتم تقديمها من المسافر.

زيادة اعداد المتقدمين لطلب الفيزا السعودية وبالأخص في أثناء عمرة رمضان أو موسم الحج.

بسبب وجود حالة طوارئ مثل وجود أزمة فيروس كورونا والتي عملت على توقف اصدار التأشيرات لفترة مؤقتة.

الشروط المطلوبة للحصول على فيزا زيارة للسعودية

كما قمنا بعرض الأسباب التي تؤدي إلى رفض التأشيرة في السفارة السعودية وكذلك أسباب تأخر استخراجها. يمكننا أيضاً الآن عرض الشروط المطلوبة ليتمكن المقيم من إستخراج فيزا للزيارة داخل المملكة العربية السعودية. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي :

يجب أن يكون إقامة المستقبل للزيارة سارية المفعول

كما يجب أن يتم إرفاق إثبات القرابة

وكذلك يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ الزيارة

كما يجب أن يقوم المقيم في المملكة شخصياً بطلب الزيارة

وكذلك يجب دفع جميع الرسوم المطلوبة.

طريقة حساب رسوم المرافقين إلكترونيا

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص الخاص بحاسبة رسوم المرافقين من خلال موقع وزارة الداخلية. ومن بعدها القيام بالضغط على المطلوب. ثم بعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. ثم الضغط على احسب وسوف يظهر لك الرسوم المطلوبة بالريال السعودي.