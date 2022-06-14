نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موعد فتح” رابط تسجيل حملة الراجحي للحج التسجيل في حملة الراجحي الثلاثاء 2022/06/14 الواحدة ظهراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل حملة الراجحي للحج 1443 محل بحث كبير الآن، بعد أن أعلنت حملة الراجحي عبر حسابا الرسمي على تويتر، عن بدأ التسجيل الإلكتروني في الحج للمواطنين السعوديون المقيمين داخل المملكة، وحددت الحملة شروط ورابط التسجيل وموعد التقديم في حملة الراجحي للعام 1443، وقالت الحملة أن العدد محدود وسوف يغلق الموقع فور الوصول للعدد المطلوب، وطالبت المواطنين الذين سيقوموا بالتسجيل على الموقع بمتابعة حالة الطلب من خلال موقع الحملة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم شرح طريقة التسجيل ورابط التسجيل الرسمي، وكافة التفاصيل الخاصة بحملة الراجحي الخيرية للحج.

متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني، يسرنا أن نخبركم أن حملة الراجحي للحج من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت عن عدم فتح الموقع الخاص بالتسجيل في الموعد المحدد سابقاً، وأشارت الحملة أنه سيتم الإعلان عن موعد التسجيل الجديد في أقرب وقت، وكانت الحملة قد حددت الواحدة ظهراً اليوم الثلاثاء لفتح رابط التسجيل في الحملة، ودعت المواطنين تهم الوضع.

متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام :

نعتذر منكم لعدم ادراج الرابط في الموعد المحدد مسبقاً

وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل ان شاء الله

شاكرين ومقدرين تفهمكم، كتب الله أجركم — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 14, 2022

موعد التسجيل في الحملة

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

موعد التسجيل في حملة الراجحي للحج

يبدأ التسجيل في حملة الراجحي الثلاثاء الموافق 14 يونيو في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

رابط تسجيل حملة الراجحي للحج

الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل alrajhihaj.com. تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على التسجيل في حملة الراجحي للحج. حدد المنطقة التابع لها المتقدم ثم أدخل البيانات المطلوبة. أضغط إرسال الطلب ليتم التسجيل الإلكتروني في الحملة.,

شروط التسجيل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم داخل المملكة العربية السعودية بصورة مستديمة. القدرة الجسدية لأداء مناسك الحج وأن لبا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة وخطيرة. تنطبق عليه شروط السن المطلوبة سواء أن كان حاج / حاجة، مرافق أو محرم. يكون لم يسبق له الحج من قبل ويلتزم بالإجراءات الوقائية ويكون يمتلك رقم جوال خاص به.

المستندات المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي للحج 1443

صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. صورة من البطاقة العائلة للمتقدم. صورة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء حديثة للشخص الراغب في أداء فريضة الحج. أثبات صلة القرابة ورقم هاتف يكون مسجل باسم الحاج للتواصل.

أهداف حملة الراجحي للحج

التيسير على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج. تقديم حملة حج متميزة من حيث الخدمة المقدمة للحجاج.

نتيجة التسجيل في حملة الراجحي للحج

أعلنت حملة الحج عبر حسابها الرسمي على تويتر أن على المتقدمين للحج متابعة حالة الطلب من خلال رابط الحملة الرسمي.

رابط تسجيل حملة الراجحي للحج 1443

تقدم شركة الراجحي كل عام حملة الحج وهي حملة خيرية بدون مقابل تستهدف وجه الله ويسعى أبناء وأحفاد الشيخ عبد العزيز صالح الراجحي لتقديم أفضل خدمة للحجاج وقالت الحملة أن العدد هذا العام محدود وسوف يتم إغلاق الموقع فور الوصول للعدد المقرر مباشراً لذا يرجي التسجيل فور تفعيل الموقع.