القرض الأسري من بنك التنمية 1443 تعرف على أهم الشروط وطريقة الحصول عليه

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عمر شويل - جدة القرض الأسري من بنك التنمية 1443 تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة الحصول عليه. حيث يعتبر بنك السليف والادخار من أهم بنوك المملكة وأكبرها وكذلك أكثرها امتلاكاً للعملاء. كما أن بنك التنمية الاجتماعية يوفر الكثير من الخدمات والجديدة والمساعدات المادية العديدة والمهمة. حيث يساهم بنك التنمية الاجتماعية في مساعدة المواطنين لتوفير جميع احتياجاتهم المادية وكذلك التغلب على ظروف الحياة. كما أن يقدم البنك المساعدات المختلفة من أجل تطوير الاقتصاد السعودي وكذلك تحقيق أهداف رؤية الممكلة 2030. فهناك قروض عديدة ومتنوعة وكذلك هناك عدة أنواع من التمويل الشخصي بمختلف المساعدات وفترة السداد. ومن بين هذه الخدمات القرض الأسري الذي يقدمه البنك للمواطن من أجل توفير الاحتياجات المختلفة. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض القرض الأسري والشروط المطلوبة وطريقة الحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض للعاطلين بدون كفيل تعرف على أفضل قرض للعاطلين عن العمل وأهم الشروط.

القرض الأسري من بنك التنمية 1443

يوفر بنك التسليف والادخار الكثير من الخدمات المختلفة للعملاء والتي من بينها القرض الأسري. والذي يعتبر من أهم أنواع القروض الشخصية التي يوفرها البنك للعملاء من أجل توفير الاحتياجات المادية. وكذلك فإن بنك التسليف يوفر القرض الأسري من أجل تقديم المساعدات للأسر ذات الدخل المتوسط أو الضعيف. ومن أكثر ما يميز هذا القرض هو أن البنك يقدم هذا القرض بدون فوائد وذلك من أجل تحمل أعباء الحياة المادية ومساعدتها على التغلب عليها. كما يتميز هذا القرض بسرعة الحصول عليه حيث يتطلب هذا القرض مدة من أسبوع إلي عشر أيام. كما يمكنك التعرف أيضاً على أقساط قروض بنك التسليف الجديدة وكيفية الاستعلام عنها وطلب الإعفاء من سداد باقي الأقساط.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض

وضع بنك التسليف والادخار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في من يريد الحصول على القرض. ويمكننا عرض الشروط المطلوبة للحصول عليه كما يلي :

يجب ألا يتخطي المتقدم للحصول على القرض سن ال70 عاما

كما يجب ألا يتخطي عمر الكفيل ال55 عاماً

كما يشترط ألا يتخطي الدخل الشهري للمتقدم 12.500 ريال سعودي

وبالنسبة للمرأة فيجب حتي تتمكن من الحصول على القرض أن تكون من المطلقات أو آرامل ولديها ابن أو أكثر

وكذلك عند التقديم للحصول على القرض ألا يكون المتقدم مديون بقرض لبنك آخر

كما يجب توفير جميع الأوراق المطلوبة وكذلك الضمانات

وكذلك يجب تقديم رهن عقاري بقيمة لا تقل عن قيمة القرض

كما يجب سداد أول قسط من القرض بعد مرور 30 يوم من الحصول على القرض.

طريقة الحصول على القرض

حتي يتمكن العميل من الحصول على القرض القيام بخطوات بسيطة للحصول عليه. ويمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ثم بعدها الدخول على تسجيل جديد كما يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها وكذلك إرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الأسري من بنك التسليف

كما قام بنك التسليف والإدخار بتحديد مجموعة من المستندات والأوراق التي يجب توافرها لكي يتمكن العميل من الحصول على القرض. ويمكننا ذكر الأوراق المطلوبة للقرض الأسري كما يلي:

كم يستغرق الحصول على القرض الأسري

كما قمنا بعرض تفاصيل الحصول على القرض الأسري من بنك التسليف وكذلك أهم الشروط المطلوبة للحصول عليه وطريقة التقديم عليه. يمكننا أيضاً عرض الفترة التي يستغرقها الحصول على القرض. حيث إنه بعد تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة يستغرق الموافقة على القرض من 7 إلى 10 أيام عمل. ويتم ذلك بسبب قيام البنك بمراجعة جميع الأوراق بشكل دقيق. والتأكد من توافر جميع الأوراق وكذلك صحة جميع البيانات التي تم إدخالها وكذلك التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة. ثم يتم الرد على المتقدم من قبل البنك.