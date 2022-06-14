نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء توكلنا الدعم الفني الموحد للإستفسارات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رقم خدمة عملاء توكلنا الدعم الفني الموحد للإستفسارات على محرك البحث “جوجل”، وقد قامت الحكومة السعودية متمثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي بإطلاق تطبيق إلكتروني بإسم توكلنا لتقديم الخدمات إلى المواطنين بشكل إلكتروني مجاناً بدون دفع أي رسوم، ويقدم التطبيق خدمات كثيرة مثل استعراض الحالة الصحية وخدمة تصريح الحج ونتائج قياس وغيرها من الخدمات الهامة، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنفيذ رؤية 2030م بأن يتم الإعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير وتطوير التحول الرقمي والتعامل بشكل إلكتروني بدلاً من التعاملات الورقية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم توكلنا الموحد للإستفسارات كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا، فإلى نص المقال.

رقم خدمة عملاء توكلنا

أتاح تطبيق توكلنا عدة قنوات اتصال معه بهدف الرد على كافة الإستفسارات الخاصة بالمواطنين في أسرع وقت ممكن، وهناك أكثر من طريقة يُمكنك التواصل بها مع خدمة عملاء توكلنا للإستفسار أو تقديم شكوى أو مقترح نوضحها لكم كالتالي:

أولاً يُمكنك التواصل من خلال الإتصال بالرقم الموحد 9999 128 800.

ثانياً من خلال الإيميل الخاص بتوكلنا [email protected]

ثالثاً عبر التواصل مع الصفحة الرسمية لتوكلنا على تويتر twitter.com/TawakkalnaApp.

وهكذا نكون وضحنا لكم كافة قنوات الإتصال مع فريق الدعم الفني لتوكلنا

رقم توكلنا الدعم الفني

حرصت الحكومة السعودية على تقديم خدماتها إلى المواطنين بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم، ولقد أطلقت تطبيق توكلنا الذي يُمكنك التواصل معه عبر عدة قنوات وضحناها لكم إما عن طريق الإتصال بالرقم الموحد أو الإيميل الخاص بالتطبيق أو عبر الصفحة الرسمية للتطبيق على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

وأخيراً نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا كافة التفاصيل والمعلومات عن هذا الموضوع الهام، ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم وبه كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ولأي استفسار أو سؤال يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن