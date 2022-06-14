نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط يارس سيدان 2022 بقسط يصل لـ 35 ريال سعودي يوميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميعنا يعلم أن سيارة يارس سيدان 2022 من السيارات المتميزة في السوق السعودي. لذلك يعرض عبداللطيف جميل للتمويل عرضًا تمويليًا بقسط لهذه السيارة الرائعة واي شركات 1.5 بمجموعة من المميزات سنسردها في التقرير هذا.

تقسيط يارس سيدان 2022 بقسط يصل لـ 35 ريال سعودي يوميًا

السيارة المعروضة سيارة يارس سيدان 2022 واي شركات 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 1042 ريال سعودي وهذه الدفعات لو حسبناها يوميًا يعني ستصل إلى 35 ريال سعودي يومي تقريبًا. وبذلك يمكنك أن تدخر يوميًا لو كنت ستعمل عليها في أوبر السعودية يوميًا هذا الجزء من القسط حتى تستطيع أن تقسطها. والآن سننتقل إلى الشروط والمميزات الخاصة بـتقسيط عبد لالطيف جميل.

مميزات عرض عبداللطيف جميل تقسيط سيدان 2022 واي شركات 1.5 في المملكة العربية السعودية

يمكنك بعدما تقوم بتدبير 35 ريال سعودي بصورة يوميا كإدخار حتى تضمن تواجد القسط الشهري لسياراتك أن تعلم أن المميزات الخاصة بالعرض هي كالتالي. أولًا – لا توجد أي دفعة مقدمة أي أنك لن تحتاج لدفع أي دفعات. ثانيًا هي بدون كفيل. ثالثًا يمكنك أن تقوم بالسداد بكل يسر وسهولة من خلال تطبيق سداد. رابعًا يمكنك أن تدفع دفعات شهرية تصل لـ ستين شهر وبهذا يكون مشروعك رائع.

بدون كفيل عروض تقسيط مستعملة سيارات مضمونة من عبداللطيف جميل للتمويل شروط سهلة

اسعار فئات تويوتا يارس 2022 تقسيط عبداللطيف جميل

سعر تويوتا ياريس سيدان 2022 بيترول واحد ونصف فور اكس تو واي سيدان سي في تي يصل لـ 50700 ريال سعودي.

أما سعر تويوتا يارس سيدان 2022 بيترول واحد ونصف فور اكس تو واي اف ال تي تو سيدان سي في تي 50600 ريال سعودي.

بينما يصل سعر تويوتا يارس سيدان 2022 بيترول واحد ونصف فور اكس تو واي اف ال تي سيدان 49600 ريال سعودي.

أما سعر تويوتا يارس سيدان 2022 بيترول واحد ونصففور اكس تو سبيشيال واي اف ال تي سيدان 50200 ريال سعودي.

كذلك يصل سعر السيارة تويوتا يارس سيدان 2022 بيترول واحد ونصف فور اكس تو بلس واي سيدان 53000 ريال سعودي.

مميزات سيارة تويوتا سيدان 2022 يارس واي شركات واحد ونصف

السيارة مساحتها جيدة جدًا وبها رحابة كبير. يعني مقصورة يارس سيدان أنيقة ومميزة وتعطيك راحة ورحابة جيدة جدًا. ويمكنك أن تستمتع بوصلات ومنافذ يو اس بي واي يو اكس. وكذلك بها مكيف هواء انيق يمكن استخدامه بكل سهولة.