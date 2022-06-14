نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة الغاء الاجراءات الاحترازية في السعودية 2022 وهل تم إلغاء تطبيق توكلنا؟.. إليكم التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات الجديدة مما دفع الكثيرين حولها يتساءلون عن حقيقة الغاء الاجراءات الاحترازية رغبةً في التعرف على الأمور التي شملت هذا القرار، والجدير بالذكر أنها تسعى بشكل دائم في توفير جميع القرارات في صالح جميع مواطنيها والمقيمين أيضًا، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا عبر مقالنا.

حقيقة الغاء الاجراءات الاحترازية في السعودية

وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن الكثير من القرارات بشأن الإجراءات داخل أراضي الممكة، وجاء التساؤل من قبل الكثيرين عن حقيقة إلغاء الإجراءات وهي نعم تم إلغاءها مع وضع بعض الاستثناءات وتفاصيل هذا الخبر سوف نوفيكم به خلال ما يلي:

عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المُغلقة ويُستنى من ذلك المسجد الحرام، والنبوي فلابد من ارتداء الكمامة على الرغم من إلغاء التباعد الجسدي.

إلغاء الإجراءات داخل وسائل النقل والمناسبات والفعاليات داخل المملكة ولكن بشرط لبس الكمامة.

تم إلغاء التحقق من الحالة الصحية عبر تطبي توكلنا قبل الرغبة في الدخول للمنشآت.

لابد من مُضي 8 شهور بدل من ثلاثة أشهر عقب تلقي الجرعة الثانية.

هل تم إلغاء تطبيق توكلنا

عقب الإعلان عن القرارات الجديدة داخل أراضي المملكة بشأن الإجراءات الاحترازية بدأ التساؤل عن هل تم إلغاء تطبيق توكلنا، ولكن لم يتم إلغاء التطبيق ولازال مستمر نظرًا لاستخدامه في الكثير من الخدمات الآخرى داخل المملكة العربية السعودية، وجاءت تلك القرارات بناءً على رفع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين ضد الوباء، فهذا التطبيق يمشل العديد من الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين أيضًا فلا يُمكن الاستغناء عنه.

الغاء الجرعة التنشيطية

وزارة الداخلية أوضحت صحة هذا القرار فأكدت أنها لم تُقرر إلغاء الجرعة التنشيطية ولكن يجب توافر بعض الشروط في حالة تلقي الجرعة الثالثة وهي ينبعي على كافة الأشخاص الراغبين في الذهاب خارج أراضي المملكة من الحصول على الجرعة التنشيطية ولكن بشرط تجاوز ثماني شهور بدلاً من ثلاثة أشهر، ولابد من استكمال تلقي الجرعات المتعمدة، وضرورة ظهور نتيجة الفحص سلبية.

أما بالنسبة لارتداء الكمامة فقط تم إلغاء ارتدها ولكن باستثناء بعض الاماكن وهي المسجد النبوي والمسجد الحرام، ووسائل النقل داخل المملكة، وأيضًا داخل المنشآت التي تتلقى عددًا كبيرًا من الأشخاص.