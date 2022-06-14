نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [sbis.hrsd.gov.sa] عيادة تمكين الضمان الاجتماعي 2022 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على عيادة تمكين الضمان الاجتماعي، حيث يبحث آلاف الشباب من المواطنين والمواطنات القادرين على العمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن عيادة التمكين الضمان الاجتماعي، وهي تعتبر أحد أهم الخدمات التي يتم تقديمها في نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تعمل على رفع كفاءة ومستوى انتاجية وتنافسية المواطنين في سوق العمل، وهذا لتوفير وظائف جديدة للعاطلين أو تحسين مستوى الدخل الخاص بالمواطن والعمل على عيشه حياة كريمة من مجهوده وماله الخاص، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان عن الضمان الاجتماعي المطور رسميا في نهاية شهر نوفمبر 2022، وقد تم الإعلان عن العديد من المزايا فيه، والتي منها:

شمول فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل.

أصبح غير مشروط أن تكون عاطل عن العمل حتى تستفيد من الضمان المطور.

حيث أصبحت الاستحقاق يعتمد على إجمالي الدخل وتستفيد فقط اذا كان مجموع الدخل الخاص بالأسرة أقل من الحد المانع.

وقد تعرفنا معكم على ذلك في مقال حاسبة الضمان المطور.

وتم إضافة برامج تدريبية جديدة والتي منها “تمكين” والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المواطن وتهيئته لسوق العمل.

وهذا ليضمن دخلا يوفر له حياة كريمة، وهذا سواء كان عاطلا أو يعمل ولكن راتبه ضعيف.

عيادة تمكين الضمان الاجتماعي

وتوجد عيادات التمكين في العديد من المناطق في المملكة، والتي يتم توفير من خلالها التدريب في أحد مقرات الضمان المنتشرة في المملكة، وهذه المناطق كالآتي:

الرياض.

الشرقية.

مكة المكرمة.

الجوف.

تبوك.

عسير.

جازان.

وقد تابعنا معكم تسجيل المضان الاجتماعي المطور 1443، فتابع معنا عزيزي المتابع.

عيادة التمكين الضمان الاجتماعي

ويمكنك التسجيل فيها، ولكن هذه بالشروط التالية:

أن تكون مسجلا في الضمان الاجتماعي، وبيانتك محدثة بالفعل.

يجب أن يكون عمرك يتراوح بين ال18 وأقل من 60 عاما.

التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي

ويمكنك التسجيل في تمكين عن طريق متابعة الخطوات التالية عزيزي المتابع: