رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 Alrajhihaj والشروط المطلوبة للتسجيل

يتساءل الكثيرون الآن عن رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، وعن الطريقة التي تمكنهم من خلالها الاستفادة من تلك الحملات المجانية، حيث أنه قد بدأت الاستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام وهو ما جعل عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي تتسابق في تقديم رحلات حج، ومن بين أهم تلك المؤسسات هي مؤسسة الراجحي التي تقدم كل عام الآلاف من رحلات الحج المجانية للراغبين في أداء الفريضة التي تقام تحت إشراف وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية سواء كان ذلك للمواطنين أو المقيمينعلى أراضي المملكة ، ولذلك بدأ عدد كبير من المواطنين السعوديين بالبحث عن رابط وخطوات التقديم في الرحلات المجانية وكذلك عن الشروط التي يجب توافرها.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

تم تفعيل واطلاق رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443، ليتمكن المواطنين من التقديم على رحلات الحج المجانية المتوفرة في مؤسسة الراجحي، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة ولكن يجب أن يتأكد المتقدم من استيفاء بعض الشروط المطلوبة، والتي تشمل ما يلي:

أولاً يلزم ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 65 عام.

كما يلزم أن يكون الشخص المتقدم لديه القدرة الصحية والبدنية على أداء فريضة الحج.

يشترط أن يكون المتقدمقد تم تحصينه من فيروس كورونا بالجرعات المحددة.

يلزم على المتقدم أن يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.

يجب كذلك أن لا يكون المتقدم ممن يعانون من أمراض معدية أو مزمنة .

وأخيراً يشترط أن لا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج خلال السنوات الخمس السابقة.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يتم التسجيل من خلال رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443باتباع الخطوات التالية: