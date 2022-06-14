نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” حملات حج مجانية 1443 تعرف على الشروط وطريقة التسجيل Haj في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم حملات حج مجانية 1443، حيث يبحث الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعويبة بخصوص حملات الحج الخيرية والتي من أشهرها وسنتابعها معكم في هذا المقال حملة حج الراجحي، حيث إنه يوجد الكثير من الأشخاص داخل المملكة يريدون الحج هذا العام 1443، ويمكن أنه تم قبولهم في نتائج الحج الداخلي 1443، ولكن لا يستطيعون الذهاب في أحد حملات الحج المتوفرة الغير مجانية، وهذا نظرا لارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث إن حملة الحج يبلغ سعرها في المتوسط 10 آلاف ريال سعودي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

حملة حج

ويشغل بال الأشخاص المتقدمين على حج الداخل في المملكة العربية السعودية موضوع حملات الحج، وقد بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات تصريح الحج للعام 1443 من حجاج الداخل منذ حوالي 10 أيام، وتقدم أكثر من 390 ألف راغب وراغبة في الحج من جميع أنحاء المملكة.

وقد انتهى التسجيل بالفعل مع نهاية يوم 12 يونيو 2022، وبدأت النتائج في الظهور من 13 يونيو، وستستمر في الظهور حتى يوم 16 يونيو 2022، وهذا كما جاء في البيان الخاص بفتح التسجيل في حساب وزارة الحج والعمرة عبر تويتر.

حملات حج مجانية 1443

ومع اقتراب ظهور نتائج طلبات الحج لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية، فيوجد الكثير من الأشخاص الذين يريدون التسجيل في أحد حملات الحج المجانية، نظرا لارتفاع أسعار حملات الحج الأخرى، والتي قد لا يقدر عليها ماديا الكثير من المواطنين والمقيمين، لذلك أصبح البحث عن حملات حج مجانية للعام 1443 متزايدا.

حملة حج الراجحي

وتعتبر حملة الراجحي أحد أشهر حملات الحج على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وتعمد على رعاية المستحقين للحج وفق الشروط الخاصة بالحملة والتي سنتابعها معكم، وهي كالآتي كما جاء في حساب حملة الراجحي على تويتر:

متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) متابعينا الكرام

يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات

يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرا ً

علما ً بأن المقاعد محدودة جداً والنظام سيغلق آلياً بعد إكتمال المقاعد

وحسب الشروط بالصورة التالية pic.twitter.com/FrvwsKRQXv — حملة الراجحي (@alrajhihaj) June 13, 2022

أن يكون الحاج مسلما بالغا.

ألا يسبق له تأدية فريضة الحج.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجسدية.

عدم وجود أي اعاقات أو أمراض مزمنة.

ألا يقل العمر عن 18 اذا كان محرما لامرأة، واذا كان فردا يجب ألا يقل عمره عن 25 ولا يزيد عن 65.

غير مصاب أو مشتبه بإصابته بكورونا، ويجب أن يكون كامل التحصين.

أن يتم قبول طلبه في الحج الداخلي ويحصل على تصريح.

ألا يكون خضع لعملية غسيل كلى أو أي وعكة صحية تسببت في دخوله المستشفى آخر 6 أشهر.

رابط التسجيل في حملة الراجحي

ويمكنكم التسجيل في حملة الراجحي بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وهذا عن طريق متابعة الخطوات التالية: