تعرف علي شروط حملة الراجحى للحج المجانية وكذلك خطوات التسجيل والاوراق المطلوبة

جميع المواطنين والمواطنات السعوديين بالمملكة العربية السعودية يهتمون باداء فرائض مناسك الحج . وقد قام بنك الراجحى بتوفيرها مباشرة لهم من خلال اطلاق حملة الراجحي للحج المجاني . فإنها تتم بصورة مجانية لحجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية . وايضا مصرف الراجحي يسعى دوما لتقديم كافة الخدمات كل عام تيسيرا علي المواطنين السعوديين . لان مصرف الراجحي يعد من اكثر البنوك دعما داخل المملكة للمواطنين . ولذلك ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين عما سوف يقوم بتقديمه ودعمه مصرف الراجحي لهم فهم يبحثون عنه باستمرار ويريدونها كل عام . ولم يتوانى مصرف الراجحي امام حجاج بيت الله دون حراك بل ساعدهم بانشاء تلك الحملة لدعم حجاج بيت الله من الداخل . و من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالتسجيل فى حملة الراجحي للحج المجاني .

الخطوات الخاصة بالتسجيل فى حملة الراجحي المجانية

اولا : يجب على المواطن السعودى الدخول مباشرة الى الموقع الالكترونى لحملة الراجحى .

ثانيا : كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن مثل : رقم الهوية الوطنية ، رقم الهاتف المحمول ، الاسم رباعى .

ثالثا : يجب على المواطن القيام بالضغط على تسجيل الدخول .

رابعا ، ثم القيام بالنقر على اختيار حملة الراجحي للحج المجاني .

خامسا : على المواطن الضغط على تقديم الطلب الخاص بة ثم ينتظر مراجعة الطلب بعد التأكد من أن الشروط متوفرة في المواطن ثم انتظر قبول الطلب الخاص بك .

تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم فى حملة الراجحى للحج المجانى

يجب على المتقدم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لحملة الراجحي للحج ، وذلك ليتم التأكد من أن المتقدم يستحق أن يحصل على الدعم المقدم من حملة الراجحى وهى كالاتى :

اولا : يجب على المتقدم تقديم صورتين شخصيتين لة .

ثانيا : يجب أن يكون حاصلا على تطعيم الانفلونزا والحمى الشوكية وتقديم ما يثبت ذلك من الأوراق .

ثالثا : يجب على المتقدم تقديم جواز سفر خاص به .

رابعا : تحديد نوعية فصيلة الدم الخاصة به من خلال عمل تقرير طبى .

خامسا : كذلك يجب على المتقدم القيام بتقديم تصريح من مقر عمله او موافقة من صاحب العمل نفسه الذى يعمل معه .

تعرف على شروط التقديم فى حملة الراجحي للحج

أولا : يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية السعودية

ثانيا :يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 16 سنة و25 سنة .

ثالثا :يجب أن لا يكون للمتقدم اى جناية سابقة .

رابعا : يجب أن لا يكون غير قادر ماديا على أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية

اخيرا قمنا بعرض حملة الراجحى للحج المجانى واهم الخطوات الخاصة بحملة الراجحى للحج المجانى وايضا عرضنا االمستندات المطلوبة للتقديم فى حملة الراجحى للحج ونتمنى من الله ان تنال حضراتكم .