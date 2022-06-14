وزارة الموارد البشرية.. تحدد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الدفعة السابعة لشهر يوليو

مؤخرا تزايد البحث عن موعد الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة السعودية، حيث يرغب العديد من المستحقين في معرفة موعد نزول الراتب للشهر الجديد وهو شهر يونيو لعام 2022 م، حيث أنه من المفترض أن يتم صرف المعاش في الأيام الأولى من كل شهر، مما يفسر تزايد عمليات البحث عبر محركات البحث الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية، ويمكن من خلال هذا المقال التعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعونا.

الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة لشهر يوليو



يعتبر هذا النظام واحدا من الأنظمة التي تقوم بتقديم الدعم إلى بعض الأشخاص داخل الأراضي السعودية، حيث يستهدف هذا النظام الفئات الفقيرة والأشخاص ذوي الدخل المحدود، حيث يتم صرف مبلغ شهري يتم احتسابه وفقا لظروف كل أسرة وكذلك الحال بالنسبة للأفراد، وقد تم البدء في هذا المشروع منذ بداية العام الجاري 2022 م، ومن الجدير بالذكر أن عملية التسجيل في هذا النظام ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، ويجب على كل من تنطبق عليه الشروط تقديم طلب للحصول على المعاش، حيث يتم مراجعة كافة الطلبات وإبلاغ المتقدم بنتيجة طلبه، وعادة ما يستغرق هذا الأمر مدة تصل إلى حوالي تسعة أشهر.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

من المفترض أن يتم صرف هذا المعاش مع بداية شهر يونيو لعام 2022 م، حيث تقوم الوزارة بإيداع المبالغ المستحقة داخل البنوك، ومن ثم يتم إيداع هذه المبالغ داخل حسابات المستحقين، كل شخص حسب الراتب الذي من المفترض أن يتحصل عليه كل شهر.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لجميع المستحقين الاستعلام عن أي شيء من خلال التواصل مع الأرقام الخاصة بهذا النظام، والتي نوضحها من خلال ما يلي: