نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات بي ام دبليو من بنك الراجحي بدون تحويل الراتب وبدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات بي ام دبليو من بنك الراجحي، لعشاق سيارات بي أم دبليو في المملكة العربية السعودية يقدم بنك الراجحي عروض تمويلية 50/50 مثل عروض سيارات أستون مارتن حيث يقوم العميل بحصوله على السيارة من خلال دفع نصف قيمة المركبة ويقوم بسداد باقي قيمتها على أقساط شهرية ممتدة لفترات طويلة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم العرض التمويلي المقدم للحصول على سيارة بي أم دبليو.

عروض سيارات بي ام دبليو من بنك الراجحي

سيارات BMW واحدة من أشهر السيارات على مستوي العالم فهي شركة ألمانية تقوم بتصنيع السيارات وتحتل مكانة كبيرة في عالم السيارات في عدد كبير من الأسواق العالمية حيث تحمل المركبات التابعة لها مميزات خاصة مثل مواصفات الآمان عالية الدقة وأنها ذات محرك قوي بالإضافة إلى جمال الشكل الخارجي للمركبة الذي يجمع بين الفخامة والرفاهية ويقدم البنك عرض تمويل 50/50 BMW بدون تحويل الراتب أو مع تحويل الراتب.

أولاً الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب

بدون رسوم إدارية.

بدون تحويل الراتب.

دفعة أولي 50% من قيمة المركبة.

فترة سداد الأقساط لمدة سنتين.

معدل النسبة السنوي مع التأمين يصل إلى 8.80%.

ويبين البنك هذا في مثال توضيحي وهو عندما تكون قيمة التمويل 250 ألف وفترة السداد على عامين تكون قيمة الدفعة الأولى هي نصف قيمة التمويل والأقساط الشهرية تصل إلى 882 ريال سعودي.

ثانياً: الحصول على التمويل مع تحويل الراتب

دفعة أولي تصل إلى نصف قيمة المركبة.

سداد النصف الثاني من قيمة المركبة على أقساط ممتدة حتي 24 شهر.

بدون رسوم إدارية.

معدل النسبة السنوي شامل التأمين 7.46%.

ويضع البنك مثال توضيحي أنه إذا كانت قيمة المركبة 250 ألف ريال تكون قيمة الدفعة الأولى 125 ألف ريال والباقي على فترة السداد عامين وتكون قيمة القسط الشهري 752 ريال سعودي.

التقديم الإلكتروني للحصول على عروض سيارات بي ام دبليو

يقدم البنك هذا التمويل للمواطنين والمقيمين ويمكن التقديم عليه من خلال زيارة البنك أو أحد المعارض المعتمدة من البنك أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر تقديم ويوفر البنك هذا العرض التمويلي حتي نهاية شهر يونيو 2022 ويوفر البنك لعملائها حق اختيار قيمة الدفعة الأولى والتي تصل إلى نصف قيمة المركبة وبناءً عليه يتم تحديد قيمة القسط الشهري فكلما زادت قيمة الدفعة الأولى أصبح قيمة القسط الشهري المستحق أقل ويمكن الحصول على الكثير من المعلومات يمكنك الاتصال على رقم البنك 8001241222.