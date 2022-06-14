اطلب تمويل امكان الميسر 50 ألف ريال سعودي علي 24 شهر بدون تحويل راتب ورابط التقديم

تمويل امكان الميسر من الراجحي يصل الى 50 الف ريال سعودي ويسدد اقساطه على فترات سداد طويلة ومتوافق مع الاحكام والشريعة ويعتبر مصرف الراجحي عموما وتمويل امكان خصوصا من افضل وأهم التمويلات التي يصدرها مصرف الراجحي والذي يعتبر واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة ، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه وكيفية التقديم.

شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي:

لكي يتمكن الفرد من الحصول على تمويل إمكان الراجحي ضرورة توافر شروط الاستحقاق التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال وهذه الشروط هي:

يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومقيم بشكل دائم داخل السعودية.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عاماً حتى 60 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك

يكون الراتب الشهري للمتقدم بحد أدنى 2000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم لديه سجل ائتماني

أما في حالة أن الشخص المتقدم متقاعد يجب أن يكون الراتب الشهري له بحد أدنى 1900 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وفي حالة أنه يعمل في القطاع الحكومي تكون فترة العمل الخاصة به بحد ادنى 6 أشهر.

أهم مزايا تمويل إمكان الراجحي:

متوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون الحاجة إلى تحويل راتب أو وجود كفيل.

يمكن للعملاء طلب التمويل حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي.

يمتاز بفترات سداد ميسرة تصل إلى 24 شهر.

كيفية التقديم على تمويل إمكان الراجحي: